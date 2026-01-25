Un juez nominado por Trump prohíbe al Gobierno de Estados Unidos que destruya pruebas de la muerte del enfermero Alex Pretti

MineápolisUn juez nominado por el presidente de EEUU, Donald Trump, ha prohibido a las agencias del Gobierno que investigan la muerte a tiros este pasado sábado del enfermero Alex Pretti por agentes federales en Minneapolis que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el incidente.

La orden dictada esta madrugada por el magistrado Eric Tostrud afecta al FBI, al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional, a cuyas órdenes actúa el servicio antiinmigración (ICE).

Preocupación por una posible manipulación de pruebas

Los agentes de esta unidad acribillaron al enfermero en el sur de la ciudad en medio de una enormemente cuestionada operación contra la migración sin papeles en la ciudad.

A todos ellos se les prohíbe, según el pliego judicial, "destruir o alterar la evidencia relacionada con el fatal tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales", admitiendo así la petición formulada por las autoridades locales de Minnesota, concretamente la Oficina para la Captura de Criminales y la Fiscalía del Condado de Hennepin.

Las autoridades de la ciudad y del estado han actuado de esta forma porque llevan semanas denunciando que el ICE se está apropiando de las investigaciones sobre los casos de violencia extrema de sus agentes durante sus operaciones y no comparten información alguna con los servicios de la ley y el orden locales, lo que ha despertado preocupación sobre posible manipulación de pruebas.

La NRA recuerda a la Fiscalía de EEUU que el ICE no tiene justificación para matar gente solo por ir armada

Por otro lado, la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el grupo de presión más importante de Estados Unidos a favor de la posesión de armas de fuego, ha criticado a la Fiscalía de EEUU por usar como excusa para defender a los agentes federales que mataron a tiros este sábado al enfermero Alex Pretti en Minneapolis el hecho de que iba armado cuando se aproximó a las fuerzas de seguridad.

La NRA ha denunciado este domingo un comentario formulado por el adjunto a la Fiscalía de California, Bill Essaili, quien indicó que "si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, existe una probabilidad muy alta de que estén legalmente justificados para dispararte", antes de matizar después sus palabras por las críticas recibidas.

La Policía de Minneapolis ha informado de que Pretti tenía licencia para llevar armas de fuego y, por lo tanto, estaba legalmente capacitado para llevarla consigo. De hecho, en el estado está incluso permitido exhibirlas en público.

La NRA ha indicado que las declaraciones de Essaili son "peligrosas y equivocadas". La Constitución de EEUU, en particular las 2ª, 4ª y 14ª enmiendas prohíben a los agentes de la ley disparar a ciudadanos armados si no representan una amenaza inminente.

"Las voces públicas", ha añadido el lobby, "deberían esperar a que termine una investigación completa sin hacer generalizaciones y demonizar a los ciudadanos que respetan la ley".

Otra destacada asociación, los Propietarios de Armas de América, ha condenado igualmente las declaraciones del fiscal y recordado que la Segunda Enmienda "protege el derecho de los estadounidenses a portar armas mientras protestan, un derecho que el Gobierno federal no debe infringir".