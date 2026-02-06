Durante la jornada, se llevarán a cabo las negociaciones entre EEUU e Irán sobre el programa nuclear iraní

La Embajada virtual de Estados Unidos en Irán lanza un mensaje de advertencia a los ciudadanos estadounidenses

Compartir







Las autoridades de Estados Unidos han pedido a sus ciudadanos residentes en Irán que salgan del país "ahora" o que, en su defecto, busquen refugio, ante la posibilidad de que se produzcan protestas "violentas" debido a la situación de cierre de Irán y las autoridades del país centroasiático intensifiquen las medidas de seguridad.

Después de varias conversaciones entre los líderes de Irán y EEUU, en las que no se llegó a un acuerdo sobre cuándo comenzar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, se presenta por delante una jornada en la que las delegaciones de los dos países se reúnen en Mascate, Omán, para dar inicio a dichos acuerdos.

PUEDE INTERESARTE EEUU derriba un dron iraní en el mar Arábigo que se aproximó a un portaaviones estadounidense de forma "agresiva"

Planes de evacuación y refugio

La situación social en Irán, marcada estos últimos meses por las protestas ante los altos cargos, ya ha enfrentado al país oriental contra los Estados Unidos que, más de una vez, ha amenazado con entrar en el territorio iraní. Debido a una continua fase de manifestaciones, que se presentan cada vez más intensas, EEUU ha advertido a sus ciudadanos residentes en suelo iraní del peligro que supone permanecer en el país.

"Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno estadounidense", reza la alerta difundida por la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán en la que además invita a sus nacionales a preparar planes de evacuación y refugio, evitar las manifestaciones y mantener un "perfil bajo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La advertencia, que aplica a todo el territorio iraní, alega que "las protestas en Irán continúan intensificándose y podrían tornarse violentas, con el consiguiente riesgo de arrestos y heridos", por lo que Teherán podría acudir al cierre de carreteras, interrupciones en el transporte público y el bloqueo del acceso a redes móviles e internet.