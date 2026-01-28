"Nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata", ha declarado el ministro de Exteriores

Trump reconoce que "el mundo está loco" y la jefa de la diplomacia de la UE que está "para darse a la bebida"

Compartir







El Gobierno de Irán ha advertido este miércoles a Estados Unidos que está preparado para responder a un ataque "de forma inmediata y contundente", en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, con el envío de una importante flota militar a Oriente Próximo.

"Nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar. Las valiosas lecciones aprendidas en la guerra de los doce días nos han permitido responder con mayor firmeza, rapidez y profundidad", ha declarado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Tras hacer referencia a la ofensiva militar lanzada por Israel en junio de 2025, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares, el jefe de la diplomacia iraní ha reiterado que este tipo de armas "no tienen cabida" en sus estrategias de seguridad y que "nunca" han buscado "adquirirlas".

"Irán siempre ha acogido con satisfacción un acuerdo nuclear mutuamente beneficioso, justo y equitativo"

"Irán siempre ha acogido con satisfacción un acuerdo nuclear mutuamente beneficioso, justo y equitativo --en igualdad de condiciones y libre de coerción, amenazas e intimidación-- que garantice los derechos de Irán a la tecnología nuclear pacífica y que no haya armas nucleares", ha remarcado en redes sociales.

Horas antes, la misión de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York había reaccionado a las amenazas estadounidenses enfatizando que Teherán "está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes, pero si se le presiona, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, la delegación diplomática iraní ha recordado que las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak dejaron un balance de "7.000 vidas estadounidenses" perdidas y un "despilfarro de más de 7.000 millones de dólares".

Trump ha redoblado este miércoles la presión contra Teherán asegurando que "una flota mayor" que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está dirigiendo hacia Irán y ha amenazado con un ataque "mucho peor" que el ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación", ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha destacado que "es una flota más grande, liderada por el gran portaaviones 'USS Abraham Lincoln', que la enviada a Venezuela", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

Según el mandatario estadounidense, "el tiempo se está agotando, lo que es la esencia de todo este asunto" y ha hecho referencia a los bombardeos ejecutados por Washington en junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares iraníes en el marco de la ofensiva lanzada días antes por Israel contra el país.