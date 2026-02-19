La Fiscalía acusa al alpinista de 37 años de haber abandonado en la montaña a su novia, Kerstin Gurtner, de 33 años

La acusación señala que abandonó a su pareja, la cual carecía de experiencia previa

El alpinista austríaco Thomas Plamberger se enfrenta a un juicio acusado de homicidio imprudente grave por la muerte de su novia, sin experiencia como escaladora de alta montaña, que falleció en enero de 2025 mientras trataban de ascender, en malas condiciones meteorológicas, la montaña más alta de Austria.

La Fiscalía acusa al alpinista de 37 años de haber abandonado a la mujer, Kerstin Gurtner, de 33 años, "indefensa, agotada, con hipotermia y desorientada" a 50 metros de la cumbre del Grossglockner, de 3.798 metros de altura.

Plamberger ignoró a su pareja

En caso de ser declarado culpable por un tribunal de Innsbruck, en el Tirol austríaco, Plamberger podría ser condenado a hasta tres años de prisión.

El pliego de acusación señala que el imputado ignoró que su pareja, la cual no tenía experiencia previa en ascensos de alta montaña y le recrimina lo que considera son negligencias de las que él era responsable, debido a ser considerado como guía de expedición, al tener mayor experiencia que su acompañante.

Se le investiga por iniciar la ascensión demasiado tarde durante el 26 de enero de 2025, lo que causó que se hiciera de noche antes de acabar el trayecto, o que no advirtiera a la mujer de que el calzado que llevaba no era el más adecuado.

Una "confusa" llamada telefónica

La Fiscalía considera que la pareja debería haber detenido el ascenso y regresado ante las duras condiciones meteorológicas, con vientos de hasta 74 kilómetros por hora y temperaturas de ocho bajo cero.

El hombre tampoco lanzó ninguna señal de socorro cuando quedó patente que se encontraban en peligro, y no hizo señales a un helicóptero que sobrevoló a la pareja sobre las 22:50 de la noche, tras recibirse el aviso de que escaladores en la montaña.

Los equipos de rescate trataron de localizarle en varias ocasiones y sólo después de la medianoche, lograron mantener una "confusa" conversación telefónica con él en la que, según la Policía, "no se manifestó la existencia de una situación de emergencia". Tras esa charla, el alpinista puso el móvil en silencio y lo guardó en su mochila.

Thomas Plamberger no volvió a contactar al servicio de emergencias hasta tres horas más tarde, momento en el que sí pidió ayuda, cuando ya había dejado sola a la mujer, sin equipo especial de abrigo, a pocos metros de la cumbre. Los equipos de rescate localizaron a su pareja, ya muerta, a las 10:00 horas de la mañana del día siguiente.