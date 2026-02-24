La cascada se encuentra en el Parque Nacional de Yosemite, en la formación rocosa oriental de El Capitán

El mejor momento del año para presenciar este efecto visual es entre mediados y finales de febrero

La 'Cascada de fuego' o 'Firefall' ha vuelto a iluminarse en el Parque Nacional de Yosemite, en California. Esta cascada, apodada en español "cola de caballo", solo fluye en invierno, principalmente entre mediados y finales de febrero.

El efecto visual de estar presenciando una cascada de fuego, se crea cuando los cielos están despejados y el sol, al ponerse, alumbra el agua dando a esta un efecto óptico parecido al del fuego.

Un evento muy popular

Esta cascada de fuego se produce en la formación rocosa oriental de El Capitán. Este año, los días idóneos para poder presenciar este espectáculo de la naturaleza, son los comprendidos del 10 al 26 de febrero.

Cada año, centenares de personas se acercan la zona este del Valle de Yosemite para disfrutar de este increíble espectáculo de la naturaleza. Esta parte del parque, es una de las zonas de observación designadas para poder ver la cascada en su máximo esplendor.

Debido a la popularidad del evento, en el parque se aplican diversas restricciones a diario desde mediados hasta finales de febrero de cada año. Al no requerir reserva previa para visitar Yosemite ni la zona de la cascada Horsetail en febrero de 2026, el lugar se llena de visitantes en carreteras y áreas de la zona, algo que, en ocasiones, ha llegado a causar daños en la naturaleza del paraje.

Precauciones en el entorno del parque

Desde el Parque Yosemite, informan de ciertas precauciones a tener en cuenta a la hora de visitar la cascada. Al tratarse de una zona natural de montaña, las personas que se acerquen al lugar, deberán tener en cuenta algunas advertencias como el uso de ropa de abrigo y una linterna por persona.

También se alerta de la preparación por condiciones de nieve y hielo, aconsejando el uso de calzado abrigado y dispositivos de tracción para las botas.

El parque advierte también de el estacionamiento lejano al área de observación, informando de que los visitantes deberán prepararse para caminar hacia y desde el área de observación, un camino que, después de la puesta de sol, se espera frío y oscuro de regreso al automóvil.

Para proteger el parque, no se permite acercarse a los prados por la cantidad de especies vegetales y animales que estos albergan, ya que "son frágiles y se alteran con facilidad", según informan desde el entorno natural.