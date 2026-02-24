El ginecólogo investigado ganó miles de dólares cobrando al seguro médico las operaciones por endometriosis inexistentes

El perfil de los pacientes oncológicos fallecidos en Burgos: ambos tenían 60 años, uno murió a las horas y el segundo a los pocos días

Compartir







Terremoto en la sanidad privada en Australia, después de que una investigación revelara que un ginecólogo, de Victoria, extirpó ovarios y úteros a un número indeterminado de mujeres sin razones que lo justificaran. Estas operaciones, realizadas por Simon Gordon, provocaron "más daños que beneficios" y dejaron a las pacientes con dolores e infertilidad, según otros especialistas.

Las cirugías de endometriosis de Simon Gordon eran un secreto a voces en ginecología, aunque es ahora, que el asunto se ha hecho público, que colegas y pacientes alzan la voz contra las operaciones por endometriosis inexistentes o leves que tuvieron consecuencias negativas para las mujeres que se sometieron a estas.

PUEDE INTERESARTE Buscan un corazón urgente para un niño de 2 años tras trasplantarle uno “quemado” en Nápoles

El reconocido cirujano australiano extrajo repetidamente tejido y órganos de mujeres jóvenes con endometriosis "grave" cuando la patología mostraba pocos o ningún rastro de la enfermedad, lo que provocó múltiples quejas de médicos y pacientes ante la dirección del hospital y los organismos reguladores médicos, según una investigación realizada por el medio de comunicación Four Corners y que ha durado siete meses.

Los ginecólogos, que revisaron los historiales clínicos y los informes patológicos de las pacientes informaron a Four Corners que muchas de las cirugías realizadas por Simon Gordon fueron, en su opinión, innecesarias y, en algunos casos, causaron "más daño que beneficio", dejando a las mujeres con dolor intenso y con problemas de fertilidad.

La dirección del Hospital Privado Epworth, el más grande de Victoria, forzó la jubilación de Gordon en octubre pasado, días después de que conocieran la investigación en curso contra el especialista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El ministro federal de Sanidad de Australia, Mark Butler, tras conocer las acusaciones reveladas por la investigación describió como "repugnantes" las prácticas. Además solicitó a las instituciones en Victoria una investigación sobre la gestión de Gordon en el hospital de Epworth, . La ministra de Victoria ha solicitado a su departamento asesoramiento sobre las medidas adicionales que se pueden tomar.

Después de que el programa revelara los datos de su investigación por las operaciones realizadas por Gordon, el hospital Epworth también encargó una revisión externa de su gestión clínica.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El seguro privado investiga la facturación del médico

La ministra también reveló que la empresa de seguro 'Medicare' estaba investigando la facturación del ginecólogo Gordon por estas operaciones por endometriosis inexistesntes. El cirujano laparoscópico cobraba repetidamente a Medicare por operaciones de endometriosis grave, en circunstancias en las que los análisis patológicos de las pacientes no mostraban endometriosis o solo en un estadio leve.

La endometriosis grave, o "endometriosis profunda infiltrante", solo afecta a alrededor del 20 % de las mujeres diagnosticadas con esta enfermedad. Los ginecólogos que hablaron tanto en cámara como fuera de ella afirmaron que solo realizaban esta operación en raras ocasiones.

"No creo haber visto una serie de acusaciones más alarmantes sobre la atención médica", ha afirmado el ministro federal de Sanidad, Mark Butler. "No hace falta decir que el sistema ha defraudado a estas mujeres".