El niño asesinado por su padre en Tenerife se interpuso entre su madre para intentar salvarla: "Papá, por favor, deja a mamá"

TenerifeLa autopsia realizada al padre acusado de asesinar a su hijo de 10 años y herir de gravedad a su mujer en Tenerife ha arrojado positivo en consumo de sustancias estupefacientes, concretamente en cocaína y marihuana.

Según recoge El Español, el cadáver será sometido a más pruebas para detectar la posible presencia de más drogas en su organismo.

Les atacó con un machete

El agresor, de unos 35 años, fue abatido por los agentes que acudieron hacia la 01:00 de la madrugada de este viernes a un domicilio de la localidad tinerfeña de Cabo Blanco, después de que él también los agrediera.

Los agentes fueron al domicilio alertados por los vecinos, y cuando llegaron, encontraron a un hombre muy alterado que les agredió e hirió a uno de ellos, por lo que tuvieron que hacer uso de sus armas y lo abatieron, ha dicho el delegado del Gobierno en Canarias.

En la vivienda encontraron al menor que había sido asesinado y "tenía una herida gravísima en la cabeza, y a la mujer, de 26 años, en un estado tremendo, con heridas en sus extremidades".

"El arma blanca utilizada es un machete de unos 60 centímetros muy cortante", ha indicado Pestana, quien ha señalado que tanto la mujer como el hombre son españoles.

Igualdad confirma el segundo menor asesinado por violencia vicaria en 2026

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 10 las mujeres asesinadas este año por violencia machista y a 1.353 desde 2003, cuando se comenzaron a recabar datos. Además, ha confirmado el segundo crimen por violencia vicaria de 2026 y el 67 desde 2013.

En este sentido, en febrero de este año han tenido lugar cinco asesinatos de mujeres por violencia de género y dos de menores por violencia vicaria.

Respecto al menor asesinado por violencia vicaria, el niño de 10 años fue presuntamente asesinado por la pareja de su madre en Santa Cruz de Tenerife el viernes 20 de febrero. En este caso tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor

Recursos de ayuda

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.