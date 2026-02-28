EEUU e Israel lanzan un ataque masivo contra el corazón del poder en Irán

Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán: El Consejo de Seguridad se reunirá de emergencia esta noche

TeheránEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba este sábado el comienzo de "una gran operación de combate", con la colaboración de Israel, contra las principales instituciones de Irán para "proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní" y, en último término, derrocar a las autoridades del país y desactivar a sus fuerzas de seguridad.

Trump ha dejado bien claro en su discurso el doble objetivo de la operación: la rendición total y absoluta del Ejército y de la Policía iraní, a quienes ha prometido una amnistía, y forzar el levantamiento definitivo de la población contra el estamento clerical. "Al pueblo iraní le digo que la hora de su libertad está a su alcance", manifestaba Trump, sobre un ataque que representará "la única oportunidad" que tendrán "durante generaciones" para derrocar a las autoridades iraníes. "Tomad las riendas de vuestro destino y desatad el futuro próspero y glorioso que está a vuestro alcance. Este es el momento de actuar", ha remachado.

Bombas nucleares

Este conflicto podría prolongarse varios días o incluso semanas, dependiendo de la respuesta de Teherán y de la resistencia de su estructura política y militar. El presidente iraní y los principales líderes del país son objetivos prioritarios para las fuerzas estadounidenses y aliadas.

Tras el ataque, Javier Zabalza, periodista de 'Informativos Telecinco', ha explicado a María Casado en directo que "Israel y Estados Unidos quieren especialmente que Irán entregue la media tonelada, los 400 kilos de uranio enriquecido que tiene desde hace un tiempo y con los que podría construir varias bombas nucleares".

Los misiles hipersónicos de Irán

Precisamente, una de las grandes armas con las que cuenta Irán y que hacen temer a EEUU y a Israel es su propio proyecto de armamento avanzado conocido como Fattah II, un misil hipersónico que, según Teherán, combina velocidad, maniobrabilidad y un alcance de hasta 2.000 kilómetros.

Convertido en una evolución de la familia de misiles hipersónicos, el Fattah II se presenta como más sofisticado en términos de alcance y tecnología. Según fuentes citadas por medios especializados y que recoge el 'Diario AS', este misil podría viajar a velocidades extremadamente altas, superiores a Mach 15 (más de 15 veces la velocidad del sonido), y alcanzar objetivos situados hasta 2.000 kilómetros de distancia.

La palabra “hipersónico” no solo se refiere a la velocidad y es que este misil podría ser capaz de maniobrar durante su trayectoria para hacer más difícil su predicción y, por ende, su intercepción.

Además, la combinación de velocidad y maniobrabilidad hace que estos misiles sean más difíciles de interceptar, incluso con sistemas antimisiles avanzados.

Estos factores han llevado a muchos expertos a considerar que, en términos generales, los misiles hipersónicos de Irán podrían eludir algunas defensas convencionales con mayor eficacia que otros tipos de proyectiles.

¿Los sistemas Patriot abrirían la brecha frente a un arma como el Fattah II?

Una de las preguntas que más se repite en foros estratégicos y análisis de defensa es si los sistemas Patriot, utilizados por Estados Unidos, abrirían la brecha frente a un arma como el Fattah II.

Al parecer y según sostienen los expertos en defensa, estos sistemas están diseñados para interceptar misiles balísticos y aeronaves a alta velocidad, y han demostrado eficacia en varios escenarios de conflicto, especialmente contra amenazas de alcance corto y medio.

Sin embargo, los misiles hipersónicos, por definición, plantean un desafío diferente. La combinación de gran velocidad y maniobrabilidad significa que, incluso si un radar detecta el lanzamiento temprano, el tiempo para calcular una intercepción eficaz puede ser extremadamente reducido.

Los Patriot cuentan con sistemas de guía avanzados y están continuamente actualizados, pero expertos señalan que interceptar un arma que se mueve a Mach 15 y que cambia de trayectoria no es un reto trivial y podría requerir nuevas mejoras tecnológicas.