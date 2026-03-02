La inteligencia artificial se ha creado un motor de IA que imita a un equipo de investigadores

Este fin de semana se cumplen 40 años del asesinato del primer ministro sueco, Olof Palme. La identidad del asesino sigue siendo un misterio, pero la I A podría reabrir la investigación. El político fue asesinado a la salida de un cine en Estocolmo en el 86.

Hubo decenas de teorías, un solo condenado que luego fue absuelto y todavía incógnitas. Ayer se entregó una petición al Parlamento sueco para reabrir el caso. ¿El motivo? La inteligencia artificial se ha creado un motor de IA que imita a un equipo de investigadores.

La IA podría agilizar el caso y examinar las 500.000 páginas de su asesinato

El crimen de Olof Palme continúa sin resolverse y decenas de detectives aficionados han recurrido a la inteligencia artificial con la esperanza de encontrar nuevas pistas en el caso y reabrir la investigación que se cerró en 2020. El equipo del pódcast de crímenes Spår ha comenzado una investigación para tratar las principales teorías del caso. Hasta ahora, no han conseguido ningún avance pero tienen fe en que las herramientas digitales permitan descubrir qué ocurrió.

El objetivo es examinar las pruebas. Esta tecnología puede analizar 30.000 documentos en menos de un segundo. Solo leer las 500.000 páginas que hay sobre el caso llevaría años, una década, dice la Policía, pero gracias a este nuevo modelo puede acotarse la investigación. Habrá que ver si finalmente consigue reabrir el caso. La IA se ha convertido ya en una potente herramienta para la criminología.

Un hombre llegó a ser condenado por su muerte pero fue absuelto

Palma fue asesinado cuando regresaba a casa después de una visita al cine el 28 de febrero de 1986. Durante años, se culpó a los servicios de seguridad del apartheid sudafricano, a luchadores kurdos por la libertad, a extremistas de derechas dentro del Estado sueco e incluso a tiradores solitarios.

Pese a que un hombre fue condenado por su muerte, después fue absuelto y el caso acabó cerrado. Las autoridades no han confirmado si usaron IA para intentar resolver el caso. Pero, en 2025, Suecia propuso una ley que permitirá a la Policía usar reconocimiento facial en tiempo real impulsado por esta tecnología.