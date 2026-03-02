“Varios aviones militares estadounidenses se han estrellado", ha confirmado el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud al Atuan

La guerra entre Irán, EEUU e Israel, en directo: aumentan a más de 550 los muertos en territorio iraní

Un vídeo que no ha tardado en viralizarse a través de las redes ha captado el momento en que un caza estadounidense cae fuera de control sobre territorio de Kuwait, país cuyas autoridades han confirmado que, de hecho, varios aviones militares estadounidenses se han estrellado en su territorio en medio de la oleada de ataques por la guerra abierta entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En la imagen, el aeroplano, con la parte trasera incendiada y dejando una estela de humo, cae en picado, girando sin control. Pese a ello, no obstante, sus tripulantes habrían salvado la vida.

Kuwait confirma que varios aviones militares se han estrellado en su territorio

“Varios aviones militares estadounidenses se han estrellado". “Todos los tripulantes están a salvo”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud al Atuan, sin ahondar en detalles específicos sobre si fueron derribados.

Al respecto, ha explicado que las autoridades del país han lanzado operaciones de búsqueda y rescate para localizar a los militares, que han sido "trasladados a un hospital", donde se encuentran "estables".

"Hubo coordinación directa con las fuerzas estadounidenses sobre las circunstancias del incidente y se adoptaron medidas técnicas conjuntas", ha precisado el ministro kuwaití.

La embajada de Estados Unidos en Kuwait alerta a sus ciudadanos

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Kuwait ha alertado en su página web sobre "la continuada amenaza de ataques con misiles y drones" en Kuwait y ha pedido a la población que no se dirija al edificio, en medio de informaciones en redes sociales sobre que las instalaciones habrían sido alcanzadas, si bien por ahora no hay confirmación oficial sobre este extremo.

"La Embajada de Estados Unidos en Kuwait insta a sus ciudadanos a refugiarse en sus hogares, revisar sus planes de seguridad en caso de ataque y mantenerse alerta ante futuros ataques. El personal de la Embajada de Estados Unidos se encuentra resguardado", han apuntado, al tiempo que ha pedido que estas personas "vayan al piso más bajo posible y no se acerquen a las ventanas" ni "salgan a la calle".

Irán responde a la ‘Operación Furia Épica’ de Estados Unidos e Israel

Tras la oleada de ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, el régimen iraní ha contestado también con una ofensiva, confirmando a primera hora del día más acciones con misiles contra la base aérea estadounidense de Alí al Salem, en Kuwait, y contra varios buques en la zona norte del océano Índico, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB, sin que por ahora haya más detalles.