Asegura que el ataque lanzado por EEUU contra Irán "fue tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos" a suceder al fallecido líder supremo Alí Jamenei

La guerra entre Irán, EEUU e Israel, en directo: más de 30 muertos y casi 150 heridos por ataques también contra el Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado la muerte de tres de sus militares en la operación lanzada contra Irán que ha desatado una nueva guerra en Oriente Medio. Asumiendo que “es probable que haya más” muertes de soldados estadounidense antes del final del conflicto, y prometiendo vengarlos, el mandatario ha asegurado que harán “todo lo posible para que no sea el caso” y estimando que la ofensiva se extienda “cuatro semanas, o menos”.

"Estados Unidos vengará sus muertes y propinará el mayor castigo a los terroristas que han hecho la guerra contra la civilización”, ha defendido, insistiendo, en un vídeo publicado en su plataforma ‘Truth Social’, en que “las operaciones de combate continúan a pleno rendimiento y seguirán hasta que se cumplan los objetivos”.

La ‘Operación Furia Épica’ de Estados Unidos contra Irán

Según ha aseverado, la denominada ‘Operación Furia Épica’, que ha lanzado junto a Israel, es “una de las ofensivas militares más complejas, más aplastantes, que haya visto jamás el mundo”.

"Nadie ha visto algo así. Hemos atacado cientos de objetivos en Irán, incluidas instalaciones de la Guardia Revolucionaria y los sistemas antiaéreos iraníes", ha señalado, mencionando entre los principales logros de su operación la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, además del hundimiento de nueve buques militares iraníes.

"El ataque fue tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos", ha asegurado Donald Trump en una entrevista concedida a la ABC, indicando que “el sucesor del ayatolá Jamenei no será ninguno de los que pensábamos porque todos están muertos". “El segundo o tercer puesto está muerto", ha añadido.

La muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei

La muerte de Jamenei, anunciada por Trump y confirmada un día después por el Ejecutivo iraní, forma parte de una operación contra el centro de poder en Teherán con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Irán. También al menos cuatro familiares suyos, incluida una de sus hijas, han muerto en los ataques.

Al hilo de su muerte, el clérigo Alireza Arafi ha sido elegido para completar el último vértice del Consejo de Liderazgo de Irán, el triunvirato de transición conformado junto al presidente del país, Masud Pezeshkian, y el jefe del poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, para llenar provisionalmente el vacío del líder supremo.