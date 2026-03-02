José Ángel Antelo, tras su salida de Vox: "Cuando alguien destaca, acaba fuera"

José Ángel Antelo, el líder de Vox en Murcia, ha estado en directo en 'La mirada crítica' tras su salida del partido

Javier Ortega Smith dice que "en cierta medida" Santiago Abascal no cumple los "requisitos" que debería tener un político

Tras la salida de Vox de Javier Ortega Smith en Madrid, ahora ha se ha producido la de José Ángel Antelo, el líder del partido en Murcia, que parece desafiar a Santiago Abascal negándose a dejar su escaño, sumándose a la estrategia de su compañero de partido

Ambos acusan a Santiago Abascal de echar del partido a las personas que no cumplen lo que dice el líder y parecen estar dispuestas a 'desenmascarar' al líder de su partido.

Pocas horas después de su salida del partido, 'La Mirada crítica' ha podido hablar en directo con José Ángel Aneto, que ha dejado más que clara su disconformidad.

"En una región donde mejores expectativas hay de toda España, esta situación es ridícula. Entiendo que se tomen las decisiones que correspondan, pero la decisión de dimitir es algo personal. Entiendo que me cesen, que no querían porque considerarían que se montaría mucho revuelo. Yo no quiero dimitir porque tengo que volver a casa y mirar a la cara a mis hijos. Si hiciera eso, dormiría intranquilo". ha arrancado

José Ángel Antelo, el líder de Vox en Murcia: "Hace diez días fue la última vez que hablé con Santiago Abascal y no me dijo nada"

Sobre cuándo fue la última vez que habló con Santiago Abascal, ha dicho: "Hace diez días fue la última vez que hablé con Abascal y me dijo que quería que fuese candidato y nada más. Creo que una llamada o un mensaje con el motivo después de tantos años, es algo que se debería hacer. De ahí la decepción personal. Yo trabajaré por la región de Murcia".

"Creo que es un patrón que se repite. Cuando alguien destaca o es medio conocido, acaba fuera", ha respondido cuando Ana Terradillos le ha preguntado por los motivos para esta salida.

A pesar de todo, ha dejado claro que no ocupará uno de los huecos que quedan en el PP: "Es imposible que me vean en las filas del Partido Popular porque entonces traicionaría mis principios".