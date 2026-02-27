Nuria Morán 27 FEB 2026 - 08:42h.

Investigan a un comisario de la Policía por acoso sexual y laboral a una subordinada en la India: “¿Qué hago, te pego?

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Ibón Domínguez, portavoz del sindicato JUPOL

Los audios del comisario Emilio de la Calle, que está siendo investigado desde hace un año en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de acoso laboral y sexual, ponen los pelos de punta.

Durante las más de 20 horas de grabaciones a las que ha tenido acceso 'El País', el comisario, que fue suspendido de empleo y sueldo tras recibir en marzo la denuncia de la agente que también acudió a la justicia para relatar los hechos, se dirige a su subordinada de una manera totalmente irrespetuosa y con comentarios sexistas.

Los audios del comisario de policía Emilio de la Calle a una subalterna: "Ponte escote, que lo tienes muy bonito"

"Ponte escotes para estas fiestas porque lo tienes muy bonito" o "tienes que ser más puta", son algunas de las frases con las que este comisario se dirige a su subordinada, a la que también amenaza con hacerle "La vida imposible".

Tras emitir estos audios, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Ibón Domínguez, portavoz del sindicato JUPOL, que se ha mostrado consternado con lo que ha podido escuchar: "Se me ha puesto mal cuerpo. Estoy indignado".

Además, ha lamentado en directo que no se trate de un caso aislado: "Me gustaría decir que es un caso aislado, pero desgraciadamente ha más casos en varias delegaciones diplomáticas. Estamos absolutamente indignados y le queremos brindar todo nuestro apoyo a la compañera", ha dicho.

Sobre el audio en el que amenaza con "pegarle una ostia", Ibón ha respondido: "Es una práctica digamos que habitual que a los jefes que dan problemas se les envíe a una Embajada y allí se les considera Dios respecto a sus subordinados. Tenemos varios casos similares y se dan estas circunstancias porque antes ha habido señales previas en las que nadie ha tomado medidas".