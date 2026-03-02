Hemos hecho una proyección de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad de durar mucho más allá", ha explicado el presidente

30.000 españoles atrapados por el conflicto en Oriente Medio: "Da miedo que esto escale y no podamos salir"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que espera que los ataques contra Irán se prolonguen entre cuatro y cinco semanas, si bien ha dejado claro que Washington tiene la "capacidad" de sostener la llamada Operación Furia Épica durante "mucho más" tiempo.

"Hemos hecho una proyección de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad de durar mucho más allá", ha explicado el presidente en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, asegurando que no se "aburrirá" de ello pasada una semana y que "no hay nada de aburrido" en la operación contra Irán.

En este sentido, ha precisado que la Administración está "muy adelantada" en sus proyecciones, ya que durante las primeras horas del operativo han podido eliminar a buena parte de la cúpula militar iraní, incluyendo el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

"Aniquilar la Armada de Irán"

El presidente ha afirmado además que esta era "la mejor oportunidad" para atacar a Teherán. "Lo que estamos haciendo ahora mismo es eliminar las intolerables amenazas planteadas por este régimen enfermo y siniestro", ha expresado el dirigente republicano.

En este sentido, ha detallado que Washington se ha fijado como objetivo destruir las capacidades de Teherán para construir misiles, así como "aniquilar su Armada". "Ya hemos destruido diez barcos. Están en el fondo del mar. En tercer lugar, estamos asegurando que los principales patrocinadores del terrorismo no obtengan armas nucleares", ha argüido.