02 MAR 2026 - 22:59h.

El conflicto de Oriente Medio tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán ha obligado a unos 30.000 españoles a quedarse en la zona debido al cierre del espacio aéreo

El conflicto de Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha obligado a unos 30.000 españoles a quedarse en la zona debido al cierre del espacio aéreo. Muchos de ellos son turistas que se encontraban en dos importantes aeropuertos: el de Dubái y el de Catar.

Esta tarde ha empezado a operar el de Dubái para vuelos muy concretos, especialmente de salida de la ciudad. Los vuelos que enlazan estas localidades con España y también se están viendo afectados.

Los vuelos entre España y Dubái no están operando, pero estas cancelaciones no solo afectan a la conexión con Emiratos Árabes, sino que afecta casi todo Oriente Próximo. En total, en España se han cancelado 32 vuelos que tenían por destino países como Arabia Saudí o Qatar.

Miles de viajeros atrapados en Doha o Dubái

El Ministerio de Exteriores sigue muy pendiente de la situación de los 30.000 españoles que están bloqueados por esta escalada bélica. Albares ha asegurado que se barajan todas las opciones para tratar de repatriarlos, ya sea por aire cuando se reabran los espacios aéreos o por tierra, aunque es una opción mucho más difícil teniendo en cuenta la extensión que presenta el territorio.

Para muchos españoles, el viaje de regreso se ha convertido en una carrera de obstáculos. Atrapados en Doha o Dubái intentan improvisar rutas alternativas. "Algunas personas nos recomiendan movernos a Omán y no te garantizan de que puedas volar", explica José Carlos León. Pero todo el espacio aéreo en Oriente Próximo está cerrado.

La situación de caos se extiende a otros aeropuertos como en Tailandia. "No nos dan ninguna información, vemos que a la gente se le están cancelando los vuelos poco a poco", cuenta Alba, de viaje con sus amigas en Tailandia.

Esperan a ser reubicados en otros vuelos

Miles de viajeros esperan a ser reubicados en otros vuelos. Hasta esa fecha tienen que estar en un hotel. Las organizaciones de consumidores aclaran las dudas. "El problema estaría en que se haya contratado el billete con una aerolínea no comunitaria y ahí pues muy posiblemente no tengan esa obligación de cubrir los gastos de alojamiento, como se plantea la normativa de la Unión Europea", aclara Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

Álvaro y Ana viajaban de luna de miel de Madrid a Japón. "Vamos a perder obviamente los trenes que hemos perdido las noches de hoteles", cuentan. Ellos al menos están en España, pero esperan que su aerolínea les pueda ofrecer alguna alternativa.