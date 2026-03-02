Estados Unidos ha llevado a cabo 700 ataques militares en el extranjero en los 13 meses de mandato de Trump

Francia, Alemania y Reino Unido amenazan con atacar las lanzaderas de misiles y drones de Irán: "Vamos a adoptar medidas"

Durante años, Donald Trump se ha presentado como un líder que aspiraba al Nobel de la Paz. Ha presumido de haber forzado a Israel a negociar en Gaza y de querer poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, su política exterior vuelve a situarlo en el centro de una paradoja cada vez más evidente: mientras prometía menos guerras, Estados Unidos ha incrementado de forma notable sus ataques militares en el exterior.

Una de las grandes promesas electorales de Trump fue reducir el gasto en conflictos, pero los datos contradicen ese relato. Durante su primer mandato, Estados Unidos llevó a cabo 558 ataques militares en el extranjero. Y ahora, en apenas trece meses de su segundo mandato, esa cifra ya ha sido superada y se acerca a los 700 ataques.

Existe, además, un patrón que conecta muchas de estas operaciones: todas afectan, directa o indirectamente, a intereses vinculados al comercio o la influencia de China.

Trump promete "vengar" la muerte de militares de EEUU y pronostica cuatro semanas de bombardeos

Donald Trump ha comparecido este domingo en un mensaje dirigido a la nación en el que ha prometido "vengar" la muerte de los tres militares estadounidenses de la que han informado las Fuerzas Armadas y ha adelantado que la ofensiva contra Irán podría durar "cuatro semanas, o menos".

"Estados Unidos vengará sus muertes y propinará el mayor castigo a los terroristas que han hecho la guerra contra la civilización. Han hecho la guerra a la civilización en sí", ha afirmado Trump en un vídeo publicado en redes sociales.

El dirigente estadounidense ha advertido de que "tristemente, probablemente habrá más" muertos estadounidenses "antes de que se acabe". "Así es como es. Es probable que haya más, pero haremos todo lo posible para que no sea el caso", ha resaltado. "Este es el deber y la carga de un pueblo libre", ha argumentado.

El dirigente estadounidense ha subrayado que "las operaciones de combate continúan a pleno rendimiento y seguirán hasta que se cumplan los objetivos" y ha descartado así cualquier negociación con Teherán. "Podrían haber hecho algo hace dos semanas, pero no quisieron", ha reprochado.

Ha destacado que la Operación Furia Épica es "una de las ofensivas militares más complejas, más aplastantes, que haya visto jamás el mundo". "Nadie ha visto algo así. Hemos atacado cientos de objetivos en Irán, incluidas instalaciones de la Guardia Revolucionaria y los sistemas antiaéreos iraníes", ha resaltado.