El régimen iraní por dentro tras la caída de Jameneí

A los iraníes no les queda otra que contemplar los bombardeos mientras las élites decide quien dirigirá el país tratando de estar a salvo, en lugares seguros. Se ha constituido la terna que suplirá a Jamenei hasta la elección del próximo líder espiritual, pero según muchos quien está al mando es el veterano Ali Lariyani, el hombre de confianza de Jameneí, el presidente del consejo de seguridad. Se ha visto enseguida, en cuanto el ministro de exteriores ha dicho que Irán siempre ha estado abierto a la diplomacia y Lariyaní ha zanjado la cuestión en X con una frase: "No negociaremos con Estados Unidos".

Será la Asamblea de Expertos formada por 88 clerigos la que elija por votación al próximo líder por segunda vez en 47 años. Lo esperable es que el elegido sea un continuista. Pero el nuevo líder espiritual tendrá que hacer frente a Estados Unidos y sobre todo tendrá que enfrentarse al descontento social, económico y político que afloró en enero. Algunas organizaciones elevan a 30.000 los muertos a tiros. A ese mismo Irán pide Donald Trump ahora que vuelva a salir a las calles.

El triunvirato en el poder pide obediencia al pueblo

Los mandatarios de transición en Irán, el triunvirato que dirige el Consejo de Liderazgo de Irán tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei, conscientes de las palabras de Trump, han pedido obediencia a la ciudadanía para que no atienda la llamada de Washington a una revuelta popular.

"Todos los sectores y grupos de la nación deben saber que superaremos este peligro. Una vez más, Estados Unidos y el régimen sionista han basado su error de cálculo en un acto injusto y cruel, y, si Dios quiere, este error de cálculo también resultará equivocado", ha afirmado el clérigo Alireza Arafi, que forma junto al presidente del país, Masud Pezeshkian, y el jefe del poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, el trío de líderes para pilotar la transición hasta que se elija al sucesor de Jamenei.

En un discurso difundido por la agencia Tasnim, el ayatolá ha vaticinado que la nación iraní "saboreará el dulce néctar de la obediencia", apuntando que Irán lleva a cabo un plan de "resistencia" que sigue el diseño de Jameneí. "Nos encontramos ahora en una situación decisiva que puede superarse con éxito con la ayuda del pueblo", ha expuesto.

Deseando una rápida elección del sucesor del líder supremo, Arafi ha recalcado que "todas las fuerzas del país están al servicio" de la nación. "Todas las instituciones del país están trabajando arduamente para gestionar los asuntos nacionales en estas circunstancias tan difíciles", ha insistido.

En un mensaje en la misma línea, el jefe del poder Judicial ha declarado que Estados Unidos no ha sido capaz de lograr "ninguno de sus objetivos" por lo que ha pedido unidad a la ciudadanía iraní y que no atienda la llamada de Washington a salir a las calles.

"Cuando el enemigo ha utilizado todas sus capacidades militares, y por la voluntad de Alá, no ha sido capaz de alcanzar ninguno de sus objetivos, esta vez también fracasará sin duda", ha señalado Mohseni-Ejei en declaraciones a la cadena IRIB, para recalcar que la gente en Irán "no debe escucharlos ni salir a protestar".

Por contra, ha pedido a la ciudadanía apoyo a los dirigentes de transición ante la situación abierta con la caída de Jamenei. "Deben ayudar al gobierno, deben ayudar a las fuerzas de seguridad, estar presentes en la escena", ha afirmado.

Previamente, Pezeshkian ha asegurado que ha dado orden a los ministros y organismos gubernamentales para que garanticen la entrega "ininterrumpida" de servicios a la población hasta el final de "la guerra impuesta", en referencia a la ofensiva a gran escala desatada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país asiático. "He ordenado a todos los ministros y jefes de organizaciones y agencias ejecutivas para que proporcionen servicios ininterrumpidos e integrados al público, con suficiente autoridad y planificación especial, de acuerdo con sus deberes y hasta el final de la guerra impuesta", ha manifestado en un mensaje tan solo un día después de instaurarse el Consejo de Liderazgo para llenar el vació de poder tras la muerte de Jamenei.

La Guardia Revolucionaria de Irán atacará cualquier barco que cruce el Estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán también ha dado un paso al frente y ha amenazado este lunes con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz tras afirmar que el tránsito se encuentra cortado en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

"Nuestros devotos héroes de la Armada y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica se enfrentarán con decisión a cualquier buque infractor y no permitirán que se exporte petróleo desde la zona", ha advertido el general de brigada Ebrahim Yabari, asesor del comandante en jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria.

De la misma forma, ha afirmado que "los oleoductos también están al alcance" de Teherán. "No permitiremos que los recursos energéticos de la región caigan en manos del enemigo", ha argüido, agregando que Estados Unidos debe saber que "ni una gota de petróleo" les llegará, según ha recogido la agencia de noticias Tasnim.

Previamente, la Guardia Revolucionaria ha confirmado un ataque perpetrado por sus fuerzas contra un petrolero supuestamente vinculado a Estados Unidos --identificado como 'Athe Nova', con bandera de Honduras-- en el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria iraní emitió el sábado por radio la orden del cierre del estrecho de Ormuz. Los principales operadores y navieras han suspendido sus operaciones en Ormuz y las empresas aseguradoras han suspendido su cobertura en la zona. Las páginas de seguimiento del tráfico marítimo revelan que el tráfico se ha paralizado a ambos lados del estrecho.

El régimen de Irán continúa intentando dar muestras de fortaleza a la espera del fin de la ofensiva y la respuesta de su pueblo.