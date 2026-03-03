Iñaki Aguado 03 MAR 2026 - 16:20h.

Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacional de la UCM, sobre la postura de España: "En el mundo geopopolítico en el que estamos, sin credibilidad militar, sin poder duro, no es eficaz."

La guerra EEUU e Israel contra Irán, en directo| Teherán avisa con "consecuencias" a los países europeos que apoyen a Trump y Netanyahu

El Gobierno de España vuelve a enfrentarse con EEUU. Lo hizo a la hora de pagar la factura de la OTAN provocando la irritación de Trump, lo volvió a hacer con su postura propalestina en Gaza y contra su tratado de paz y lo ha vuelto a hacer ahora al señalar que no permitirán el uso de las bases americanas en España en la guerra de Irán. La postura del Gobierno se desmarca de otros países europeos dispuestos a ayudar a Estados Unidos. Desde Moncloa insisten en que no permitirán el uso de las bases americanas en España en este caso y que no temen las consecuencias.

El Gobierno destaca que el uso de las bases españolas para un ataque a Irán está fuera del convenio y fuera de la carta de Naciones Unidas. Insisten en que es una acción unilateral. También en que no ha habido contactos diplomáticos entre Moncloa y la Casa Blanca, tampoco queja alguna, según Albares.

"La violencia no se combate con más violencia", defiende el Gobierno que pide negociar la negociación la desescalada y apostar por el derecho internacional y denuncia que confundir eso con un respaldo al régimen iraní es tratar de sacar rédito político.

Albares no teme represalias de EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que el Gobierno no teme que pueda haber "ninguna consecuencia" a su negativa a permitir a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para su operación militar en Irán, al tiempo que ha negado que se esté quedando solo en su postura.

"No hay nada extraño ni sorprendente" en la decisión del Gobierno y por ello, ha agregado, "no esperamos en absoluto ninguna consecuencia". El ministro ha defendido que "está absolutamente fuera de toda duda para todo el mundo" el que "España sea un aliado comprometido y fiable", enumerando el despliegue de efectivos en distintas misiones en el exterior.

En cuanto a las críticas hacia el Gobierno por no alinearse con Estados Unidos ni secundar tampoco la postura adoptada por Alemania, Francia y Reino Unido, que se han mostrado dispuestos a intervenir para defender sus intereses y lo de sus aliados en la región, Albares ha dicho que le suena "familiar". Así, ha recordado que también se dijo lo mismo cuando el Gobierno decidió reconocer el Estado palestino. "También en esos momentos se decía que íbamos solos, luego resultó que no íbamos solos. Éramos los primeros y estábamos liderando una inmensa mayoría que venía después con nosotros", ha esgrimido.

Según Albares, "la posición del Gobierno de España representa el sentimiento abrumadoramente mayoritario de los españoles y el sentimiento abrumadoramente mayoritario en el mundo". "Somos muchos más", ha dicho, los países en el mundo que defienden la Carta de Naciones Unidas, el respeto del Derecho Internacional y los que creen que "al final la cooperación es siempre mucho más poderosa que la confrontación".

Con todo, ha aclarado que la postura del Ejecutivo no solo es coherente con la línea mantenida de defensa de la legalidad internacional en conflictos como Ucrania o Gaza o la reciente situación en Venezuela, sino que también busca la "protección de los españoles, de nuestros trabajadores, de nuestras empresas, de nuestros consumidores" frente al impacto que el conflicto en Oriente Próximo pueda tener.

El Gobierno está teniendo en cuenta, ha incidido, "tanto la necesidad de mantener un orden mundial basado en reglas y que no sea la ley de la selva la que impere, como los intereses muy directos españoles, de nuestros agricultores, de nuestros empresarios, de nuestros ciudadanos en general".

La oposición cree que Sánchez lo hace todo en clave interna

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha considerado que el Gobierno de España debería sumarse a otros países de la Unión Europea "de distinto signo político" que se están "aliando contra los ataques que están recibiendo por parte de Irán" y ha pedido una "reflexión seria" sobre las consecuencias de "la irresponsabilidad y la frivolidad" con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado el ataque de Israel y Estados Unidos a este país. "Es muy importante que todo el mundo sepa dónde estamos cada uno. Todos hemos visto cómo el Gobierno de España y Pedro Sánchez ha sido felicitado por un régimen que lapida a mujeres y que cuelga a homosexuales", ha subrayado.

.Sobre la posición del Gobierno respecto al conflicto en Irán, Muñoz ha considerado que un ejecutivo "no es muy de fiar cuando dejas tirados a tus aliados". "Estamos viendo cómo gobiernos de la Unión Europea de distinto signo político se están aliando contra ataques que están recibiendo por parte de Irán y, por tanto, esa es la posición que debería estar tomando España", ha señalado.

A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siempre ve todo como un cálculo político interno" y "no está pensando en las consecuencias que puede tener para nuestro país". "Estados Unidos se ha convertido en el mayor proveedor de gas de España, desde que Sánchez cambió su posición con el Sáhara, no sabemos todavía muy bien por qué", ha apuntado.

Preguntada por si cree que EEUU respeta el derecho internacional con esta operación, ha replicado que quien no lo respeta es Irán: "Es un régimen que lapida a mujeres, que cuelga homosexuales, que alienta a grupos terroristas para que ataquen a otros países y, como ha dicho el primer canciller alemán --Friedrich Merz--, el derecho internacional no puede ser la coartada de regímenes totalitarios que asesinan a personas".

Por tanto, la portavoz 'popular' en el Congreso ha señalado que el conflicto en Irán es "una cuestión muy compleja de derecho internacional" que a su juicio "no puede llevarnos al simplismo del sí a la guerra o no a la guerra". "Todos estamos en contra de la guerra", ha garantizado.

Para Ester Muñoz, "esto es mucho más complejo que un simple eslogan y estamos viendo cómo nuestros aliados están trabajando conjuntamente y España se queda en la posición de otros países". "La Liga Árabe está en contra de Irán, hay que hacer una reflexión seria y ver cuáles pueden ser las consecuencias para España de la irresponsabilidad y la frivolidad" de Sánchez, ha agregado.

El presidente de Vox, Santiago Abascal cree el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido colocar al país en una situación internacional "extraordinariamente peligrosa", al posicionarse "al lado" de Hamás, de los ayatolás, de Cuba y de Nicolás Maduro. "Eso es un peligro para nuestra seguridad nacional, es un peligro para nuestras libertades y es, sin ninguna duda, un peligro para nuestra economía", ha apostillado, al tiempo que ha apuntado que Pedro Sánchez parece estar "empeñado" en ser "el último ayatolá"; el "último traidor a Occidente". En este contexto, el líder de Vox ha señalado que al presidente del Gobierno "no le importa hacer cualquier cosa" para lograr este objetivo, aunque eso signifique "poner a España en serio peligro".

Israel cuestiona la posición de España en el conflicto con Irán: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?"

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, sí que ha reprochado la postura del Gobierno de España en el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. "¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?", ha cuestionado. En un mensaje en 'X', Sa'ar ha recogido una publicación de la Embajada de Irán en España en la que ésta traslada su respeto por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de rechazar prestar apoyo militar a EEUU en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), una posición que la Embajada ha considerado "en consonancia con el derecho internacional". "Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el "lado correcto" de la historia?", ha preguntado Sa'ar.

Rutte destaca la contribución de España a la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha destacado el compromiso de España con la seguridad de la Alianza Atlántica. "En lo que respecta a la logística, por ejemplo, el sistema Patriot español en Turquía, lleva ya diez años defendiendo el país y los intereses clave de Estados Unidos ubicados allí", ha afirmado, para después añadir que éste es un ejemplo de cómo "colectivamente como OTAN, también como aliados individuales", se ponen recursos a disposición de otros aliados cuando se considera oportuno.

Rutte, que no ha valorado en concreto la negativa de España a prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares que el país dirigido por Donald Trump mantiene en territorio español, ha destacado el "amplio apoyo" que percibe de los países europeos a la misión iniciada por Estados Unidos contra Teherán. "He hablado por teléfono con muchos líderes europeos durante el fin de semana y también a principios de esta semana, y he percibido claramente que la eliminación de la capacidad nuclear, de la capacidad de misiles balísticos y también del ayatolá Alí Jamenei es algo que muchos de mis colegas en la OTAN aplauden", ha explicado.

En otro orden de cosas, Rutte ha asegurado que Washington no ha pedido a la Alianza Atlántica que se uniera en su ofensiva contra Irán, esgrimiendo que se trata "claramente" de una campaña liderada por Estados Unidos e Israel. También se ha hecho eco de las amenazas de Francia, Alemania y Reino Unido, países miembro de la OTAN, de atacar "en origen" las lanzaderas de misiles y drones de Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo, en consonancia con los ataques iniciados por Estados Unidos el sábado.

"Lo que estamos viendo es que muchos aliados están proporcionando apoyo clave de facilitación. Eso no significa formar parte de la campaña", ha valorado el también exprimer ministro de Países Bajos sobre las medidas anunciadas por estos tres países.

Dicho esto, Rutte ha vuelto a poner en valor la operación de la Casa Blanca alegando que "Irán está cerca" de hacerse con capacidad nuclear y con capacidad de misiles balísticos, "lo que supone una amenaza no solo para la región, para Oriente Próximo" sino también "una enorme amenaza" para Europa.

"Irán, como exportador de caos, ha sido responsable durante décadas de atentados terroristas e intentos de asesinato. Puedo hablar por experiencia propia en mi país, donde miembros de la diáspora iraní han estado bajo amenaza del régimen iraní. Y hablo aquí del régimen, no del pueblo iraní. El problema es el régimen", ha añadido para justificar su apoyo a los ataques contra Teherán.

Ante un posible contraataque de Irán, el secretario general de la Alianza ha advertido de que la OTAN defenderá "cada centímetro del territorio aliado", y que los mandos militares de la organización "trabajan día tras día en ello".

Qué consecuencias puede tener para España el no a EEUU a usar las bases

Pero ¿qué supone para nuestro país que el gobierno se desmarque de otros países europeos? Ya nos ha supuesto la amenaza directa de la Casa Blanca, pero las consecuencias podrían ir a más porque, ahora mismo, el presidente español es el líder de occidente anti Trump.

Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacional de la UCM, señala a Informativos Telecinco que esta postura del Gobiierno español podría provocar un acercamiento mayor de EEUU a Marruecos y podría tener como consecuencia un traslado la base de Rota a Tanger. "Ese es solo uno de los riesgos. Los analistas internacionales advierten también de que podría afectar a la colaboración en Inteligencia. España está en una posición de 'freerider'. Vemos como Francia, Reino Unido e incluso Italia apoyan a Israel y a EEUU frente a Irán mientras que a nosotros es el gobierno de los ayatolás el que nos agradece que no apoyemos estos ataques". El Gobierno apuesta por la diplomacia, pero Benedicto es claro al respecto. "En el mundo geopopolítico en el que estamos, sin credibilidad militar, sin poder duro, creo que no es eficaz."