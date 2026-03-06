Estados Unidos busca desesperadamente cómo defenderse de los drones iraníes Shahed 136

Ucrania ha encontrado la forma de neutralizar de forma barata y eficaz los drones iraníes Shahed 136 usados por Rusia contra su territorio

En la guerra de Irán, los poderosos ejércitos de Estados Unidos e Israel se están encontrando con un enemigo al que estaban poco habituados y para el que no tenían una respuesta sencilla, menos aún barata. Se trata de los drones iraníes Shahed 136.

El Shahed 136 es una poderos arma que solo cuesta fabricarla 30.000 euros y que Teherán produce en serie de forma masiva. Frente a sus ataques, los arsenales de Estados Unidos e Israel solo disponían de costosísimos sistemas de misiles valorados en varios millones de dólares para hacerles frente.

2.000 kilómetros de alcance

El dron Shahed 136 tiene un alcance de 2.000 kilómetros y es la joya del arsenal iraní. El régimen presume de fabricar miles de estos aparatos no tripulados de bajo coste.

La desesperación de Washington le ha llevado a buscar ayuda en Ucrania. El ejército de este país lleva años enfrentándose a estos drones proporcionados por Teherán a Rusia y sus militares han encontrado la forma de hacerles frente a través de otros drones más asequibles aún que los iraníes pero igual de eficaces.

Por el momento, lo que hemos podido ver es como estos misiles iraníes han logrado alcanzar instalaciones en bases norteamericanas en los países del Gofo y superar la férrea defensa de la Cúpula de Hierro de Israel.