El dron sobrevuela a toda velocidad la playa de Almamzar, en Dubái ante la vista de los turistas

EEUU dice que ha aniquilado casi la mitad de los noventa buques de la Marina de Irán

Compartir







Los drones se han convertido en parte del paisaje diario en las playas de los países del golfo pérsico tras dos semanas de guerra en Irán. La última imagen muestra cómo uno de estos objetos volantes, la nueva arma de la guerra en Irán y Medio Oriente, sobrevuela la playa de Almamzar, en Dubái, ante los ojos de los pocos bañistas que allí se encontraban.

El dron, se aprecia en el cielo mientras vuela a gran velocidad sobre la playa, a plena luz del día, mientras un caza va detrás para neutralizarlo. El conflicto desatado por Israel y Estados Unidos ha convertido las playas del Golfo en otro escenario de la guerra, que se está viviendo en directo.

PUEDE INTERESARTE Estados Unidos afirma que ha aniquilado casi la mitad de los 90 buques de la Marina de Irán

Más de 1.200 muertos iraníes en los ataques aéreos de Israel y EEUU

Los vídeos de las operaciones militares, editados con música de acción, colgados por la Casa Blanca y el Ejército de Israel revelan el interés por hacerse con el relato supuestamente heroico de su ofensiva.

Cada día las imágenes de los ataques con misiles a los diferentes objetivos en Irán o Líbano son difundidas en las redes en un intento por normalizar un conflicto bélico en el que ya han muerto unas 1.200 personas, mientras que otros 4475 han resultado heridas, según Human Rights (HRANA).

A esas víctimas, se suman los miles de desplazados: Las agencias de la ONU informaron, este lunes, de desplazamientos masivos en toda la región, junto al aumento de los precios de los alimentos y el combustible, lo que aumenta el riesgo de hambre y sufrimiento para los civiles, la parte más vulnerables. Solo en el Líbano, casi 700 000 personas, entre ellas unos 200 000 niños, se han visto obligadas a abandonar sus hogares.