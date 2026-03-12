El abogado de los presuntos asesinos de Francisca se pronuncian tras el hallazgo de los restos óseos

La Guardia Civil confirma que los restos hallados en Hornachos son de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017

Compartir







La Guardia Civil finalmente ha confirmado que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos, Badajoz, son de la desaparecida Francisca Cadenas. La vivienda pertenece a dos hermanos que eran vecinos de la mujer y que han sido detenidos tras el hallazgo.

Con todo lo ocurrido, 'El programa de Ana Rosa' ha emitido en directo las declaraciones de José Duarte, el abogado de los hermanos detenidos y presuntos asesinos.

El abogado explica que él no le ha trasladado la reciente información sobre el hallazgo a sus clientes: ''Nosotros estamos en contacto no permanente, pero en contacto con ellos y nosotros lo que estamos haciendo es ejercer la defensa. Ese es un dato que nosotros no vamos aquí a avalar porque es un dato que supongo que ya estará reflejado en las actuaciones o no''.

''Si ellos lo saben es porque lo habrá dicho la Guardia Civil o el Ministerio Interior o el delegado del gobierno, de acuerdo, pero no porque el juez de instrucción haya levantado el secreto de sumario. Por tanto, ese dato no lo vamos a configurar'', explica detalladamente el letrado.

Además, confirma que se quedaron hasta altas horas de la noche preparándose: ''Salimos a la 01:30h de la noche. Yo creo que sí hemos podido hablar con ellos'', y afirma que los hermanos están colaborando: ''Sí, ellos están colaborando con la investigación, ese dato nosotros no se lo hemos facilitado''.

Canal de Whatsapp de Telecinco

''Nuestros clientes van a decir lo que tengan que decir ante la Guardia Civil y ante su señoría. Nosotros hemos estado hablando. Hemos estado permanentemente con ellos ayer hasta la 01:30h de la noche estuvimos haciendo la defensa y eso es lo que le puedo decir. Por supuesto que van a colaborar'', afirma el abogado.

Confirma otra abogada, además, que continúan colaborando tras el hallazgo de los restos: ''Desde el principio han colaborado y hemos manifestado, no solo ante la Guardia Civil, sino ante estos medios, cuando se nos ha preguntado que han colaborado desde el primer momento y que seguirían colaborando una vez que se levantara el secreto de las actuaciones. Por lo tanto, estamos a la espera de que se levante este secreto de las actuaciones para poder seguir en esta línea de colaboración y que puedan declarar''

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

''Nosotros somos los abogados defensores hasta que no haya una resolución judicial que sea firme y que los declare culpables, por supuesto, son presuntos inocentes, eso hasta el final'', añaden.