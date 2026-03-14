La embajada de Estados Unidos ha pedido a los estadounidenses que estén alerta ante las manifestaciones en España

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La plataforma PararLaGuerra ha convocado para este sábado a mediodía manifestaciones en más de 150 ciudades españolas contra los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza"

Las convocatorias han sido respaldadas por más de un centenar de organizaciones y destacadas personalidades del mundo de la cultura. El conflicto en Oriente Medio comenzó el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea contra objetivos iraníes y mataron al líder ayatolá, Alí Jameneí, y a gran parte de su cúpula política.

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La embajada pide a los estadounidenses que estén alerta ante las manifestaciones en España

Por su parte, la embajada de EE.UU. en Madrid y el Consulado General en Barcelona han alertado este viernes a los estadounidenses que se encuentren en España ante las manifestaciones previstas para mañana sábado en todo el país por "los recientes acontecimientos en Oriente Medio".

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La embajada estadounidense, en su página web y su cuenta de X, pide a sus nacionales que se mantengan alerta ante "posibles amenazas", advierte de que es posible que se produzcan manifestaciones "espontáneas" en los próximos días, y subraya que "incluso las protestas pacíficas, pueden tornarse violentas".

Entre las recomendaciones de la embajada, figuran evitar aglomeraciones, consultar los medios locales y mantenerse alerta.