La Fiscalía holandesa apunta al móvil terrorista en el ataque del viernes contra una sinagoga en Róterdam

Europa Press 16 MAR 2026 - 21:01h.

Los sospechosos querían "inducir un grave miedo" en la comunidad judía de Róterdam, según la Fiscalía.

Muere el sospechoso del ataque contra una sinagoga cerca de Detroit

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La Fiscalía de Países Bajos ha anunciado este lunes que contempla el móvil terrorista en el ataque perpetrado el pasado viernes contra una sinagoga de la ciudad de Róterdam, por el que han sido detenidos cuatro individuos.

El pliego de cargos incluye los delitos de causar una explosión, incendio intencionado e intento de incendio intencionado, todos ellos con fines terroristas, según ha explicado la Fiscalía en un comunicado.

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Los sospechosos querían provocar un grave incendio

Los sospechosos querían "inducir un grave miedo" en la comunidad judía de Róterdam, según la Fiscalía, que especifica que los cuatro detenidos --dos de 19 años, otro de 18 y uno de 17-- seguirán detenidos dos semanas más.

El ataque se produjo en la noche del jueves al viernes y la explosión causó un incendio en la sinagoga de ABN Davidsplein que quedó sofocado sin necesidad de intervención de Bomberos. Un segundo ataque fue evitado por el "adecuado trabajo policial", según la Fiscalía.

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Agentes de la Policía localizaron el vehículo de los sospechosos junto a otra sinagoga en Mozartlaan y hallaron un bidón de combustible en el interior del mismo. Fueron detenidos tras comprobarse que coincidían con la descripción de los individuos buscados.

El ataque fue reivindicado por el grupo Harakat Ashab al Yamin al Islamiya, que también reclamó la autoría de la colocación de un explosivo en una escuela judía de Ámsterdam y de otro ataque en Lieja, en Bélgica.