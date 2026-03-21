Irán ataca el centro de Israel mientras el Ejército israelí bombardea Teherán y se enfrenta con Hezbolá en Líbano

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La guerra de Irán continúa en el comienzo de su cuarta semana con un nuevo cruce de bombardeos durante esta madrugada y primera hora de esta mañana entre Israel e Irán con bombardeos en la capital iraní, Teherán, y el impacto de un misil iraní en la céntrica ciudad israelí de Rishon Lezion, de momento sin cifras de víctimas.

Esta madrugada, las "Fuerzas de Defensa de Israel han atacado objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán", según un comunicado del Ejército israelí en torno a las 05.00, hora en España peninsular y Baleares sin dar más detalles de sus objetivos.

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La muerte de cuatro milicianos de Hezbolá

Por otro lado, el alcalde de Rishon Lezion, Raz Kinstlich, ha confirmado al menos ocho impactos por posible munición de racimo transportada en el misil balístico iraní que ha alcanzado la ciudad. "Por ahora solo tenemos constancia de daños materiales: daños en un jardín de infancia y en las inmediaciones de una escuela", ha hecho saber al canal 12 de la televisión israelí.

Por último, el Ejército israelí ha anunciado la muerte de al menos cuatro milicianos de Hezbolá esta pasada noche en el sur de Líbano, donde las fuerzas israelíes han emprendido una operación por tierra a gran escala esta semana. A ello hay que añadir otro bombardeo en la capital, Beirut, contra una sede del partido-milicia chií, sin constancia de víctimas por el momento.

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Irán lanza un ataque fallido contra una base conjunta de EEUU y Reino Unido en el océano Índico

Además, Irán ha lanzado dos misiles contra la Base Diego García, de utilización conjunta entre Estados Unidos y Reino Unido, situada en el océano Indico, aunque ninguno de los dos proyectiles ha logrado impactar contra el complejo militar. Según la información avanzada por el diario norteamericano 'The Wall Street Journal', uno de los misiles ha fallado en pleno vuelo y el otro ha sido interceptado por un buque de la Armada estadounidense.

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La Base Diego García, un enclave estratégico para las operaciones estadounidenses en el extranjero, se encuentra a casi 4.000 kilómetros de las costas iraníes. Hasta el momento, Irán había desvelado un abanico de misiles con un rango máximo de entre 2.500 y 2.000 kilómetros de alcance.

Este ataque se produce horas después de que Reino Unido haya dado autorización al Ejército estadounidense para usar sus bases en el marco del conflicto en Oriente Próximo, una decisión que duramente criticada por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien ha advertido de que la República Islámica se reserva "el derecho inherente a defender la soberanía y la independencia del país".

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La ofensiva sorpresa que Estados Unidos e Israel desplegaron el 28 de febrero contra Irán ha derivado en un conflicto regional a raíz de los ataques que la República Islámica ha lanzado contra varios países de Oriente Próximo. Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.