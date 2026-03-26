La Casa Blanca publica dos confusos vídeos y la Guardia Republicana asegura haber destruido todas las bases norteamericanas en la región

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La Casa Blanca y la Guardia Revolucionaria iraní, han iniciado una nueva estrategia de confusión e intimidación mediante el uso de vídeos con oscuros mensajes de derrota o victoria.

La Administración de Donald Trump ha publicado en sus redes sociales dos vídeos muy cortos, grabados y publicados aparentemente de forma accidental. En uno de ellos una mujer, posiblemente la secretaria de prensa, dice “se lanzará pronto, ¿verdad?” Y en el otro, que apenas dura unos segundos, no se ve nada, salvo retazos de lo que parece una bandera de Estados Unidos.

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Mensajes confusos de la Casa Blanca

Las dos publicaciones añaden más confusión a las últimas declaraciones de Donald Trump en las que parece jugar a la confusión lanzando constantes mensajes contradictorios en los que al mismo tiempo habla de negociar o de atacar nuevos objetivos iraníes.

De momento, lo único que ha afirmado Trump en las últimas horas ha sido esta frase: “Por cierto, están negociando y tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo, pero tienen miedo de decirlo porque creen que su propia gente los matará. También tienen miedo de que nosotros los matemos”.

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No parece que esta estrategia esté logrando intimidar a los militares y dirigentes iraníes. Como respuesta, un portavoz de la Guardia Revolucionaria aseguraba que sus miembros están más que preparados para recibir a los soldados de élite de Estados Unidos.

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Por si estos mensajes fuese poco, han hecho un vídeo en el que les “da la bienvenida” asegurándoles que están a punto de enfrentarse a un verdadero maestro de la guerra terrestre. más,

En tono severo, el portavoz iraní asegura estar convencido de que “todas las bases estadounidenses en la región han sido destruidas. Los comandantes y soldados han huido y se han refugiado en escondites fuera de esas bases. Y seguimos buscando.