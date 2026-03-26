Claudia Barraso 26 MAR 2026 - 18:03h.

Milou Verhoof era una joven de 17 años que recibió la eutanasia en Países Bajos tras sufrir problemas de salud mental

Noelia Castillo estará sola en su habitación al recibir la eutanasia: "No quiero que me vean cerrando los ojos"

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El caso de Noelia Castillo ha generado un debate en la sociedad y dentro de su propia familia. Sus padres han estado luchando durante años por impedir que su hija consiguiese recibir la eutanasia, pero finalmente la Justicia Europea le dio la razón a la joven y ha permitido que reciba una muerte digna este jueves.

Sin embargo, no es un caso aislado, una joven de 17 años pidió la eutanasia en Países Bajos tras una larga lucha contra serios problemas de salud mental. Su historia ha sido documentada y recogida a través de un documental titulado “La Lucha de Milou continúa”. En él, la familia y sus amigos hablan de la joven y de lo que significó para ellos su muerte. Además, gracias a la tecnología, pudieron reproducir el documental con la voz de la joven, según cuenta el medio 'Milenio'.

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A raíz de dicha historia, ha salido el caso de Milou Verhoof. Uno de los primeros debates europeos sobre el derecho a una muerte digna en caso de que una persona esté pasando un sufrimiento tan extremo como el caso de estas dos jóvenes. En el caso de Milou, sufrió abusos y agresiones sexuales, algo que le hizo ingresar en un centro de salud mental. Pero su condición no mejoró, por lo que decidió solicitar la eutanasia.

Pidieron que se revisase su caso

La historia de Milou también fue polémica ya que un grupo de psiquiatras entregaron una carta a las autoridades del país pidiendo que se revisase el caso. De esta manera se abrió el debate entre quienes defendían su muerte digna y los que aseguraban que era necesario poner límites porque al no saber con certeza si sus problemas de salud mental mejorarían con más terapia, tratamiento y con el paso del tiempo.

Para los profesionales que enviaron la petición solicitando que se revisase su caso para evitar la muerte, el recurrir a la eutanasia significa “una muerte inncesara” a pesar de que en su caso se llevaron a cabo todos los procesos necesario conforme a las directrices establecidas.