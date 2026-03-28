El gobernador regional, Mijail Evrayev ha afirmado que los padres del menor se encuentran gravemente heridos

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Un menor ha fallecido este sábado como consecuencia de un ataque con drones atribuido a las fuerzas ucranianas contra la región rusa de Yaroslavl, donde también han resultado gravemente heridos sus padres, según han indicado las autoridades locales a primera hora de la madrugada.

"Desafortunadamente, hubo muertos y heridos. Un niño que se encontraba en una vivienda privada en un asentamiento residencial del distrito de Yaroslavl durante el ataque falleció. Sus padres están hospitalizados en estado grave", ha denunciado el gobernador regional, Mijail Evrayev, en un mensaje difundido a través de Telegram.

Una mujer que estaba en una vivienda cercana también ha sido herida en el ataque

El gobernador ha añadido que otra mujer, que ocupaba una vivienda cercana en el momento del impacto, también ha sufrido heridas como resultado del ataque, que ha ocasionado asimismo daños en otras viviendas aledañas y un centro comercial. Sobre el terreno se encuentran desplegados efectivos del Ministerio de Defensa y de los organismos de seguridad regionales, que "continúan trabajando para garantizar la seguridad" en un territorio en el que aún "puede haber fragmentos de drones".

Horas antes, las autoridades locales habían informado de que los sistemas de defensa antiaérea habían logrado repeler una ofensiva compuesta por más de 30 vehículos aéreos no tripulados dirigidos contra la zona.

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Según las autoridades, todas las víctimas están recibiendo atención médica, mientras que efectivos del Ministerio de Defensa y de los servicios de seguridad permanecen desplegados en la zona con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad.

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Rusia atacó el pasado viernes la ciudad portuaria de Odesa

Rusia mantiene desde el 24 de febrero de 2022 una ofensiva militar en Ucrania que, de acuerdo con el Kremlin, busca proteger a la población de las regiones de Donetsk y Lugansk frente a "un genocidio por parte del régimen de Kiev", así como frenar las amenazas a su seguridad derivadas de la expansión hacia el este de la OTAN.

Por su parte, varias regiones rusas fronterizas con Ucrania --entre ellas Bélgorod, Briansk, Kursk y Voronezh-- denuncian de forma recurrente ataques con drones, proyectiles e incursiones desde territorio ucraniano, lo que en ocasiones obliga a los residentes a desplazarse a zonas más seguras.

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En este contexto, la última agresión denunciada en territorio ucraniano ha tenido lugar este viernes por la noche la ciudad portuaria de Odesa, donde al menos 10 personas --incluido un niño-- han resultado heridas, dos de ellas de gravedad como consecuencia de un ataque ruso con drones contra infraestructura civil.