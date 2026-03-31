Plan de paz en Oriente Próximo: China y Pakistán plantean alto el fuego y diálogo con Irán

China y Pakistán proponen un plan de cinco puntos para lograr un alto el fuego en Irán

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Pakistán y China han planteado este martes una propuesta de cinco puntos para proceder a un alto el fuego en la guerra de Irán, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar negociaciones de paz que pongan fin a la inestabilidad en toda la región de Oriente Próximo.

En el marco de la visita del ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Wang Yi, ambos han acordado una iniciativa de cinco puntos que sirva de hoja de ruta para dirigir los esfuerzos diplomáticos destinados a poner fin a la guerra y restablecer la estabilidad en la zona, incluyendo la libre navegación por el estrecho de Ormuz, clave para el suministro global de petróleo.

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Según informa la agencia Xinhua, la propuesta pasa por detener inmediatamente las hostilidades, iniciar conversaciones de paz lo antes posible, garantizar la seguridad de objetivos no militares y asegurar la navegación internacional.

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Una hoja de ruta para frenar la guerra

Pakistán refuerza así sus esfuerzos diplomáticos tras haber recibido recientemente a representantes de Arabia Saudí, Egipto y Turquía, y al plantear posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

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El primer punto de la iniciativa apuesta por un alto el fuego inmediato, evitando la escalada del conflicto y facilitando la entrada de ayuda humanitaria. A continuación, se propone abrir negociaciones de paz urgentes, insistiendo en el respeto a la soberanía e integridad territorial de los países implicados y en la diplomacia como única vía viable.

El tercer punto subraya la necesidad de proteger a la población civil y evitar ataques contra infraestructuras críticas, como instalaciones energéticas o nucleares. En paralelo, se insiste en garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, asegurando el tránsito de buques y la normalización del comercio internacional.

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El papel del multilateralismo

Como quinto eje, la propuesta destaca la importancia de reforzar el papel de la Organización de las Naciones Unidas, defendiendo el multilateralismo y el respeto al Derecho Internacional como base para lograr una paz duradera.

China ha mostrado además su apoyo a la mediación de Pakistán entre Irán y Estados Unidos, abriendo la puerta a esfuerzos conjuntos para impulsar el cese de las hostilidades y avanzar hacia un acuerdo integral de paz en la región.