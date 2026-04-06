Las verdaderas posibilidades que tiene EEUU de salir de la OTAN : "Esta amenaza no se puede cumplir"

Rodríguez Garat, almirante retirado, advierte del desgaste político que afronta Washington en plena escalada internacional

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A día de hoy el foco internacional se encuentra en Oriente Próximo y EEUU, especialmente tras las recientes declaraciones de Donald Trump contra Irán: "Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno". Lo cierto es que el presidente de Estados Unidos no ha dudado en amenazar también a la OTAN, provocando la incertidumbre sobre la posible salida de su país de la misma.

En este contexto, 'La Mirada Crítica' ha entrevistado al almirante retirado Juan Rodríguez Garat, quien ha ofrecido un análisis contundente sobre la situación geopolítica actual. Desde el inicio, el militar ha pedido cautela ante los mensajes políticos: “no hay que hacer caso a las declaraciones de ninguno de los dos bandos que no contribuyen en absoluto a que se entienda lo que está ocurriendo”.

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A su juicio, el análisis debe centrarse en los hechos. Y estos dibujan un escenario complejo tras la ofensiva estadounidense: “Estados Unidos ha bombardeado a placer a Irán hasta destruir prácticamente todos sus objetivos militares e Irán no se ha rendido”. Este bloqueo estratégico, unido al perfil del propio Trump, complica cualquier salida: “es un hombre impredecible, está muy presionado, tiene estrés, está un poco desbordado por la situación y es incapaz de encontrar la salida”.

Rodríguez Garat también ha aclarado el origen de esa presión: “esa presión ya terminó”, en referencia a Israel. Ahora, explica, el problema es otro: “sus medidas militares, que han sido eficaces desde el punto de vista militar, no tienen traslado posible a un acuerdo político y la guerra es la continuación de la política por otros medios”.

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Una amenaza inviable en la práctica

En medio de este contexto, la advertencia de abandonar la OTAN cobra especial relevancia. Sin embargo, el almirante lo tiene claro: “esa es otra de las amenazas que no puede cumplir”. Rodríguez Garat recuerda que existe un impedimento legal directo: “el Congreso aprobó una ley que lo prohíbe sin la autorización de una supermayoría”, lo que hace prácticamente imposible una decisión unilateral del presidente. A ello se suma la falta de respaldo político: “los congresistas norteamericanos entienden que la OTAN es un beneficio para ellos y por lo tanto no están dispuestos a seguirle en esa aventura”.

Mientras tanto, el conflicto en Oriente Próximo sigue generando efectos globales. “Sube el precio del petróleo, los mercados no le dan la razón, su propio pueblo en las encuestas le va abandonando y él es el que tiene prisa”, ha advertido el almirante, frente a un Irán que, según sus palabras, “tiene todo el tiempo del mundo”.

También ha descartado una escalada extrema como el ataque a infraestructuras civiles: “yo creo que el propio Trump se da cuenta de que no puede dar ese paso, porque bombardear las centrales eléctricas, las desalinizadoras, los puentes, que no son objetivo militar concreto, le convertiría en un criminal de guerra”.

Con todo, el almirante ha lanzado una advertencia más profunda que va más allá de decisiones concretas. El verdadero riesgo, señala, está en el desgaste progresivo de las alianzas: “lo peor de lo que ha dicho Trump no es lo que pueda hacer, sino el que pueda ir envenenando poquito a poquito las relaciones entre los dos lados del océano”. Un deterioro que podría tener consecuencias duraderas: “podríamos decir que Trump habría ganado en esa tarea subversiva de destruir la OTAN”.

El almirante ha concluido con una frase con la que trata de resumir el trasfondo de esta guerra y su impacto real: “sabemos que la verdad no existe, y el relato es efectivamente una nueva herramienta para bombardear a toda la opinión pública”