Celia Molina 08 JUN 2026 - 10:16h.

María Pombo y Pablo Castellano bautizaron a su tercera hija en común, Mariana, en medio de la visita del papa León XIV a Madrid

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El domingo 7 de junio, mientras el Papa León XIV daba su multitudinaria misa en la plaza de Cibeles de Madrid, la influencer María Pombo y su marido, Pablo Castellano, bautizaron a su tercera hija en común, Mariana. A sus cinco meses de vida, la pequeña recibió el bautismo en la Iglesia San Pablo de la Cruz, en el barrio de Hortaleza, a diferencia de sus dos hermanos mayores, Martín, de 5 años, y Vega, de 2, que fueron bautizados en la parroquia madrileña de Santa María del Bosque.

A primera hora del domingo, la creadora de contenido, que ya ha cumplido su sueño de formar una familia numerosa, ya publicó una fotografía del comienzo del día en su casa, con todos sus hijos metidos en su cama de matrimonio (y gato incluido).

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Después, subió a su Instagram un carrusel de imágenes, en los que se veía el outfit que había elegido para este día tan especial: una camisa de manga larga blanca y un pantalón ancho con lazo en la cintura, por el que ha recibido alguna crítica por "mostrar el ombligo" en un acto solemne, como es el bautismo.

"Un día muy especial y lleno de amor"

En las fotografías, pudimos ver a la feliz familia en torno a Mariana, así como la impresionante mesa rosa que María Pombo preparó para sus invitados en el (ya famoso) jardín de su casa. "Un día muy especial y lleno de amor", escribió la influencer en su muro, dejando ver que todo había salido a la perfección.

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El ojo morado de la tía Marta: "Gajes del oficio"

En cuanto al nombre que decidieron poner a su hija pequeña, Mariana, ella y Pablo lo eligieron por un doble motivo: porque es una variación de María, el nombre de su orgullosa mamá, y porque la combinación de los nombres María y Ana significa "la elegida de Dios". Un nombre más que adecuado para un evento religioso al que acudieron los familiares más cercanos, como Marta Pombo, hermana de María y tía de la niña, que sorprendió a todos los presentes por no quitarse en ningún momento las gafas de sol.

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Según explicó ella misma en una entrevista a la revista 'Hola', una de sus hijas mellizas, María, nacida en 2024, le había dado "un cabezazo": "No me quito las gafas porque mi hija María me ha dado un cabezazo. Son gajes del oficio", comentó la mediana de las Pombo, que acudió junto a su marido, el dentista e influencer Luis Zamalloa.

Como expertos en bautizos (ellos ya han pasado por tres) ambos se alegraban de no tener que "organizar" éste y venir "solo a disfrutarlo"; mucho más en un fin de semana tan especial para los católicos como el pasado, en el que la visita del papa León XIV ha convertido a Madrid en el epicentro del cristianismo: "Madrid se ha volcado con la visita del papa y me siento muy orgullosa de ello", concluyó Marta.