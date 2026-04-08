El movimiento MAGA pone en duda la capacidad mental de Trump: "¿Quién te crees que eres?"

Las decisiones de Trump, sus contradicciones y sobre todo sus amenazas sin filtro ni medida están abriendo una grieta entre sus fieles.

Donald Trump anuncia una tregua de dos semanas con Irán con la condición de la "apertura completa del estrecho de Ormuz"

Compartir







Las decisiones de Donald Trump, sus contradicciones y sobre todo sus amenazas sin filtro ni medida están abriendo una grieta entre quienes hasta ahora demostraban su fidelidad. Desde el movimiento Maga, de apoyo a Trump, desde periodistas afines e incluso desde las filas republicanas se empieza a poner en duda las facultades mentales del presidente. Algunos hablan ya de un posible proceso de destitución, algo que es más que improbable que se lleve a cabo.

El mundo contenía la respiración pensando que el último de los ultimátum de Trump no era uno más. Porque el presidente había ido más lejos que nunca con su mensaje: "Una civilización entera morirá esta noche"

PUEDE INTERESARTE Israel mata a un periodista de Al Yazira en la Franja de Gaza

El senador demócrata, Chris Murphy, recordaba la vigesimoquinta enmienda de la Constitución Estadounidense, que prevé destituir al presidente si no está capacitado para ejercer su cargo. Esta vez, no solo la oposición a Trump dudaba de sus facultades mentales. Su ex director de contraterrorismo, Joe Kent, que dimitió por estar en desacuerdo con la guerra en Irán y también su antigua aliada, Marjorie Taylor Greene y otros destacados portavoces del movimiento MAGA exigían que se le sacara del poder

"¿Quién te crees que eres?", le cuestionaba el ultraconservador Tucker Carlson. Y Candance Owens, más que influyente en redes sociales le acusaba de "ser un lunático genocida" y no el candidato por el que ella votó.

La vigesimo quinta enmienda tendría que ser activada por el vicepresidente Vance y requeriría el acuerdo de dos terceras partes de las cámaras del Congreso. La salida de Trump de la Casa Blanca es, por tanto, más que improblable. Aunque sí podría pagar sus vaivenes y excesos de estos 40 días en las legislativas de mitad de mandato.