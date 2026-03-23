El sketch refleja una tensión real entre Estados Unidos y Reino Unido, sobre la guerra en Irán, en la que Londres ha optado por no implicarse directamente

El ultimátum de Trump a Irán: amenaza con destruir las centrales eléctricas iraníes si no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas

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A Donald Trump se le ha atragantado que su histórico socio, Reino Unido, se haya negado a implicarse directamente en su guerra contra Irán. El presidente de EEUU ha pasado de criticar a su primer ministro, asegurando que “no tiene nada que ver con Churchill” a las burlas. El republicano ha publicado en su red, Truth Social, un video en el que ridiculiza a Keir Starmer, que aparece como un líder miedoso.

El vídeo, de la versión británica de Saturday Night Live muestra a un falso Keir Starmer paralizado ante la idea de hablar por teléfono con Donald Trump en medio de la crisis con Irán. Las imágenes presentan a un primer ministro temeroso que dice. “¿Y si Donald me grita?”, ¿Qué digo?”, “solo quiero mantenerlo contento", dice el personaje, que representa a Starmer. En otra parte del sketch cómico que tanto ha gustado a Trump, admite que evitaría tomar una postura firme frente al conflicto, transmitiendo una imagen de debilidad política.

Trump, sin embargo, muy oportunamente, editó el final del vídeo en el que se sugiere que el Reino Unido debería “tomarse un descanso” de su alianza militar con Estados Unidos, en clara alusión a la serie Friends.

El sketch, más allá del típico humor británico refleja una tensión real entre Estados Unidos y Reino Unido, sobre la guerra en Irán, en la que Londres ha optado por una línea más cautelosa. El gobierno británico, aunque ha autorizado el uso de bases militares para operaciones defensivas, ha decidido no involucrarse en acciones ofensivas o ataques a infraestructura civil realizadas por EEUU o Israel. Keir Starmer también ha rechazado participar en el conflicto de guerra abierta abanderado por Trump.

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Cruces de amenazas entre Trump y Teherán a cuenta del Estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense no solo ha cuestionado a Reino Unido, sino también a otros aliados de la OTAN, a los que llamó “cobardes” por no enviar buques de guerra a la región, mientras el mantiene su escalada con más amenazas, obviando el aumento de la tensión global por el impacto potencial en los precios del petróleo y el gas con consecuencias económicas a nivel global.

Donald Trump pidió a los miembros de la OTAN apoyo para desbloquear el estrecho de Ormuz, un punto clave para el suministro de petróleo, pero su reclamo no tuvo éxito. En especial, el bloque comunitario se ha mostrado bastante reacio a participar en una guerra que no consideran suya y que Estados Unidos decidió con Israel.

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Washington mantiene una línea de amenazas explícitas de ataques a Irán si este sigue bloqueando la libre circulación en la zona con ataques a sus complejos energéticos, mientras la Guardia Revolucionaria ha contestado asegurando que Irán replicará con "la misma contundencia" a EEUU.