Alberto Rosa 10 ABR 2026 - 14:36h.

El presidente asegura que el mundo MAGA está de acuerdo con él y que estos referentes son "unos chiflados y alborotadores"

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Donald Trump ha estallado contra aquellos que hasta ahora habían sido sus seguidores más fieles, los referentes del movimiento MAGA. La disputa llega después de que algunos de estos simpatizantes de Trump protestaran contra las amenazas de aniquilar a la población iraní, antes del alcanzar el acuerdo de tregua el pasado martes.

Le llamaron "lunático genocida" e incluso llegaron a pedir su dimisión por hablar de aniquilar "una civilización entera". Ahora, el mandatario estadounidense ha aumentado aún más la tensión y les ha llamado "estúpidos".

"Sé por qué Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones me han estado atacando durante años, especialmente porque creen que es maravilloso que Irán, el principal patrocinador estatal del terrorismo, tenga un arma nuclear. Tienen algo en común: un coeficiente intelectual bajo. Son gente estúpida, lo saben, sus familias lo saben, ¡y todo el mundo lo sabe!", escribió Trump en su red social Truth Social.

"¡Son unos chiflados y unos alborotadores!"

"Miren su pasado, miren su historial. No tienen lo que se necesita, ¡y nunca lo tuvieron! Los han echado de la televisión, han perdido sus programas y ni siquiera los invitan porque a nadie le importan. Son unos chiflados, unos alborotadores, y dirán cualquier cosa por publicidad barata y gratuita", ha señalado.

Trump no menciona que algunos de ellos, como el expresentador de Fox Tucker Calson ha protagonizado actos con él en la última campaña para las presidenciales y que ha sido invitado varias veces a la Casa Blanca.

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“Ahora creen que consiguen algunos clics porque tienen podcasts de tercera categoría, pero nadie habla de ellos, y sus opiniones son opuestas a las del MAGA —o yo no habría ganado las elecciones presidenciales por una MAYORÍA APLASTANTE”, ha afirmado Trump.

En opinión del presidente, el mundo MAGA está de acuerdo con él: "Los MAGA acaban de dar a la CNN una valoración de aprobación del 100% para 'TRUMP', no para esos idiotas gesticulantes como Tucker Carlson, que ni siquiera pudo terminar la universidad, era un hombre destrozado cuando lo despidieron de Fox y nunca ha vuelto a ser el mismo —¡quizá debería ir a ver a un buen psiquiatra! O Megyn Kelly, que me hizo con malicia la ya famosa pregunta de Solo Rosie O’Donnell [en la campaña de 2015, en relación con los insultos hacia las mujeres], o la loca Candace Owens, que acusa a la muy respetada primera dama de Francia de ser un hombre, cuando no lo es, y que, con suerte, ganará mucho dinero en el juicio en curso. De hecho, para mí, la primera dama de Francia es una mujer mucho más guapa que Candace; de hecho, ¡ni siquiera se le acerca!”.