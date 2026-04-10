Claudia Barraso 10 ABR 2026 - 19:12h.

Larissa Nicole, una joven de 17 años, muere de un "agrandamiento de corazón" por el consumo de bebidas energéticas

Las bebidas energéticas, vetadas en terapias de rehabilitación entre adolescentes y jóvenes: "Se relacionan con otras adicciones"

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La familia de una adolescente de Texas ha presentado una demanda contra una empresa de bebidas energéticas. Larissa Nicole, era una joven de 17 años que falleció en octubre de 2025 por el consumo de grandes cantidades de cafeína que, unido al estrés, habría producido un fallo en su corazón provocando la muerte de la menor.

El abogado de la familia ha confirmado al medio ‘People’ que el forense que le practicó la autopsia a Larissa determinó que la causa de la muerte fue “un corazón agrandado debido al estrés y a las grandes cantidades de cafeína. La familia comentó que la joven había empezado a consumir cafeína un año antes de su fallecimiento y que por lo menos se tomaba una de esas bebidas al día.

“El forense no dijo en su informe que murió porque bebió cafeína ese día, sino por el consumo continuo de cafeína”, explicaba el abogado para el medio. La familia denuncia que las bebidas no tenían las advertencias suficientes sobre los riesgos cardíacos que conllevaba sus productos. Las latas sí que indican en su etiquetado que no son recomendables para los niños, pero la demanda reclama más advertencia sobre los efectos y los problemas que puede tener en la salud.

La respuesta de la empresa de bebidas energéticas

“No hay advertencia, no hay nada que diga, ‘oye si bebes esto, vas a sobre estimular tu corazón”. El abogado confirma que el forense demostró que en el cuerpo de la joven no había drogas ni alcohol en el momento de su muerte y que además no tenía antecedentes reportados de problemas de corazón. Además, durante una rueda de prensa, la familia decía que la joven “estaba llena de vida”, jugaba al tenis, que era animadora y que tenía un futuro brillante por delante.

“Ella estaba enviando cartas y correos electrónicos a las universidades y su vida de repente se ha visto arruinada”. Por su parte, la empresa de estas bebidas energéticas envió un comunicado a la familia donde lamentaba la pérdida de la joven y trasmitía su pésame a todos sus seres queridos. “Nos tomamos enserio la seguridad de los productos y creemos que los consumidores deben tener información clara sobre lo que beben”, contestaban sobre la denuncia.