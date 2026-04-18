Emmanuel Macron asegura que "todo apunta a Hezbolá" como responsable del ataque

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Un militar francés de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) identificado como Florian Montorio ha muerto y otros tres militares han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, este sábado durante un ataque contra 'cascos azules' que realizaban labores de limpieza de explosivos en Ghanduriyé, en el sur del país.

"Esta mañana una patrulla de la FINUL que estaba realizando limpieza de explosivos en una carretera en la población de Ganduriyé para reanudar el tránsito con posiciones aisladas de la FINUL fue atacada por actores no estatales con armas cortas", ha informado la misión internacional en un comunicado.

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"Ataque deliberado" contra los 'cascos azules', según FINUL

Los heridos han sido trasladados a instalaciones médicas para recibir tratamiento, según la FINUL, que traslada sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del "valiente" militar fallecido en "acto de servicio por la paz".

La FINUL ha condenado este "ataque deliberado" contra los 'cascos azules' que realizaban su labor conforme al mandato internacional y ha anunciado la aperura de una investigación, aunque "las evaluaciones iniciales apuntan a actores no estatales, supuestamente Hezbolá". En ese sentido, ha instado al Gobierno libanés a abrir "rápidamente" una investigación para identificar a los responsables y "que rindan cuentas".

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"El trabajo de los equipos de desactivación de explosivos es vital para las operaciones en la zona de la misión, en particular a la vista de las recientes hostilidades", ha destacado la FINUL antes de recordar que los ataques contra su personal suponen un violación del derecho internacional.

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"Todo apunta a Hezbolá"

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado la muerte del sargento mayor Florian Montorio, del 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban, "durante un ataque contra la FINUL".

"Todo apunta a que Hezbolá es responsable de este ataque", ha indicado Macron, por lo que "exige" a las autoridades libanesas que "detengan de inmediato a los responsables y asuman la responsabilidad junto con la FINUL". "La nación expresa su profundo respeto y su apoyo a las familias de nuestros soldados y a todo nuestro personal militar comprometido con la paz en el Líbano", ha añadido.

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El Ejército libanés ha confirmado de que el incidente se produjo en Al Ghanduriyé, en el distrito de Bint Yebeil, tras "un intercambio de disparos con hombres armados", aunque por el momento solo confirma que hay heridos entre los militares de la patrulla de la misión internacional.

"El mando del Ejército confirma la continuación de la coordinación estrecha con la FINUL durante la delicada etapa actual y el Ejército está llevando a cabo la investigación necesaria para esclarecer las circunstancias del incidente y detener a los implicados", ha explicado

Más tarde, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha condenado el "ataque" contra tropas francesas de la FINUL. "He dado instrucciones estrictas para que se lleve a cabo una investigación inmediata que esclarezca las circunstancias de este ataque y lleve a los responsables ante la justicia", ha anunciado. Salam ha resaltado que "este comportamiento irresponsable perjudica gravemente a Líbano y sus relaciones con los países amigos y solidarios de todo el mundo".

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha mantenido ya una conversación telefónica con Macron, a quien trasladó sus condolencias por la muerte del militar francés y por las heridas sufridas por sus compañeros. "El presidente Aoun condenó enérgicamente el ataque contra la fuerza francesa, que cumple sus misiones en territorio libanés en servicio de la paz y la estabilidad en su área de despliegue en el sur", ha señalado Aoun, según un comunicado presidencial.

Además, Aoun ha emitido instrucciones a los organismos competentes para que "investiguen de inmediato este incidente y deputen las responsabilidades" y ha subrayado que "Líbano no tolerará la impunidad en la persecución de los implicados y su presentación ante la justicia". Por su parte, la ministra de los Ejércitos de Francia, Catherine Vautrin, ha revelado que Montorio fue tiroteado "a quemarropa" en una "emboscada". "Sus compañeros lo levantaron bajo fuego, pero no pudieron reanimarlo", ha explicado.

Vautrin ha recordado a Montorio ha muerto "sirviendo a Francia" y ha mencionado sus 18 años de servicio en el cuerpo militar. Era "un suboficial experimentado, con experiencia en diversas operaciones" que "inspira respeto y admiración por su trayectoria, su carácter y su valentía". "Francia no lo olvidará", ha remachado.