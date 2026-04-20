Los dos frascos contaminados han sido descubiertos en un supermercado TESCO

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La alarma por raticidas encontrados en comidas para bebés se extiende tras hallar un potito envenenado en Austria, dos envases manipulados en un supermercado en República Checa y un lote sospechoso en Eslovaquia. Todos pertenecen a la marca suizo-alemana Hipp, según informa 'El Mundo'.

Los dos frascos contaminados en el alimento 'Zanahoria con patatas' de Hipp han sido descubiertos en un supermercado TESCO de la ciudad de Brno. Según la fiscalía checa, lo hallaron después de que el supuesto autor del delito advirtiera de ello en un email.

TESCO, como respuesta a los hechos, ha retirado todos los productos de la marca como medida preventiva. Las autoridades han conocido otro posible caso de contaminación de un lote de producción enviado a un establecimiento en Dunajská Streda, al sur del país.

Todo apunta a un presunto intento de extorsión

La alerta se desató en Austria el sábado, cuando la cadena Spar anunció que retiraba todos los productos de la marca Hipp de forma preventiva. El caso parecía ser un presunto intento de extorsión. Al día siguiente, la policía informó de que unas pruebas de laboratorio realizadas a un tarrito de comida infantil procedente de una filial de Spar en una localidad cercana a Eisenstadt había dado positivo por raticida. El frasco se reportó por un cliente pero no se había consumido.

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Ahora, la fiscalía de Eisenstadt investiga el caso por un presunto "delito de peligro público deliberado" y las autoridades austríacas buscan un posible segundo recipiente manipulado. "Partimos de la base de que al menos un segundo frasco sigue en circulación", declaró el portavoz de la policía, Helmut Marban, a la agencia local APA.

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Piden precaución a la hora de comprar estos productos

La Jefatura de Policía de Oberbayern Nord confirmó las investigaciones en Alemania aunque no se han encontrado todavía alimentos envenenados. Las autoridades piden precaución y aconsejan a los consumidores que revisen si los envases han sido manipulados antes de cogerlos, sobre todo si la tapa está dañada, hay una pegatina blanca con un círculo rojo en la parte inferior del vaso o si el contenido huele raro.

La empresa suiza de alimentación infantil ha reconocido en un comunicado que no podía descartar que terceros hubieran introducido una sustancia peligrosa en sus potitos de zanahoria con patatas.

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Los raticidas contienen distintos principios activos, siendo el más común la bromadiolona, un antagonista de la vitamina K que afecta a la coagulación sanguínea, tal y como explican los sanitarios. Esto puede provocar hemorragias como sangrado de encías o nariz, hematomas o presencia de sangre en las heces, y los síntomas pueden aparecer con retraso, entre dos y cinco días tras la ingesta.