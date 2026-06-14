Redacción Madrid Europa Press 14 JUN 2026 - 11:18h.

La manifestación por Madrid se justifica en el "ataque directo y sin disimulos a la escuela pública", según los convocantes

El Gobierno de Ayuso ve "incomprensible" la huelga indefinida que los sindicatos prevén iniciar en septiembre

Compartir







MadridUna nueva protesta en defensa de la educación pública madrileña toma las calles este 14 de junio después de la que ya hubo en abril con las educadoras infantiles. "Están cerrando aulas a destajo mientras blindan a la concertada", critican.

Con inicio a las 12 horas en la plaza de Neptuno y final en la Puerta del Sol de la capital española, los manifestantes seguirán los pasos de los profesores que mantuvieron su huelga en Valencia.

PUEDE INTERESARTE La marea amarilla de educadoras infantiles reúne a miles de personas de nueve comunidades, con una concentración multitudinaria en Madrid

Y es que la idea es que esta marcha convocada por CC.OO, UGT y la Confederación AMPAS, AFAS y FAMPAS sea "el termómetro y el motor de la huelga indefinida" que preparan para septiembre, en el inicio del curso.

"No estamos ante una movilización más: este domingo es un día fundamental para plantar cara de manera contundente a los ataques sistemáticos que estamos sufriendo", avanzó el sindicato Comisiones Obreras.

Un "deterioro sistemático y sostenido de las condiciones laborales"

"Necesitamos demostrar desde ya que estamos organizados, fuertes y decididos a ir a por todas", añadió en su comunicado después de que hace tres semanas las organizaciones anunciasen la convocatoria del parón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lo justifican en "el deterioro sistemático y sostenido de las condiciones laborales, profesionales y pedagógicas del profesorado". Por ello, pedían a los docentes y a las familias asistir a la protesta para que el Gobierno autonómico sepa que "no van a parar".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Que tenga claro que lo que les viene encima es una marea imparable que va a defender sus derechos hasta el final", aseguraban. También salen a las calles para criticar que "las condiciones climáticas son insostenibles" en los centros educativos.

Pretenden luchar "contra la burla y el desprecio absoluto que han recibido por parte del Ejecutivo regional", sobre todo tras las declaraciones del consejero Mariano de Paco acerca de que el calor "es fuente de inspiración".

"El ataque es directo y sin disimulos. Están cerrando aulas de la escuela pública a destajo en pleno proceso de escolarización, mientras blindan con dinero público a la concertada por 10 años. No vamos a permitir que desmantelen nuestro futuro", insisten los convocantes.

El Gobierno de Ayuso califica de "incomprensible" la huelga

La huelga indefinida que preparan los sindicatos ha sido criticada por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, que ve "incomprensible" su convocatoria en la región.

Cree que busca "desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo" en España: "Resulta difícil comprender que organizaciones sindicales firmantes del acuerdo sectorial, actualmente vigente, anuncian ahora movilizaciones".

"Están reclamando la inmediata aplicación de medidas cuyo calendario de implantación fue acordado y suscrito por ellas mismas hace un año. Es una contradicción que merece una reflexión", trasladó en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press.

Para la máxima responsable de la educación madrileña, esta huelga indefinida "en realidad lo que está haciendo es amenazar el inicio del curso y perjudicar a todas las familias madrileñas".

Así como "replicar las movilizaciones de Valencia" que se mantuvieron activas durante días en la capital del Turia, hasta que ya un 67 % de los docentes votaron interrumpirlas.