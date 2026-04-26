El periodista David Alandete ha sido uno de los testigos presenciales del intento de atentado a Donald Trump en Washington

Las declaraciones de Donald Trump tras el intento de ataque: "Ser presidente es una profesión peligrosa"

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WashingtonEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, y su Gabinete han tenido que ser evacuados de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense, que se ha saldado con el sospechoso detenido y con un agente herido, aunque su vida de momento no corre peligro.

El intento de atentado se ha producido en una cena organizada a la que han acudido más de 2.000 invitados, muchos de ellos profesionales de la comunicación. Si este intento de magnicidio tiene algo de particular, es que el auditorio estaba plagado de periodistas. Todos con sus teléfonos móviles intentando obtener el mejor plano de todo lo que estaba sucediendo allí. Uno de ellos es el periodista español David Alandete, corresponsal de 'ABC' y 'COPE'. En Informativos Telecinco hemos podido hablar con él y nos ha relatado cómo se vivió este intento de atentado a Donald Trump.

¿Cómo se vivió el intento de atentado a Donald Trump en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca?

Según ha relatado el periodista español David Alandete a 'Informativos Telecinco', todo comenzó con unos ruidos que inicialmente parecían inofensivos.

“Habían servido la ensalada y escuchamos unos ruidos. Pensé que era como si hubiera caído una bandeja, algo que Trump mencionó después”, explica Alandete. Sin embargo, esos sonidos resultaron ser detonaciones, lo que activó de inmediato el dispositivo de seguridad del Servicio Secreto.

La reacción fue instantánea. “Se vivieron momentos de muchísima tensión. Vi cómo todo el mundo se tiraba al suelo. Pensé que estaban disparando a gente, pero en realidad era la gente protegiéndose”, relata el periodista.

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Tras los disparos, Trump fue evacuado rápidamente del lugar, mientras los asistentes, incluidos numerosos periodistas, permanecían en el suelo o eran desalojados de forma ordenada. Posteriormente, los profesionales de la información pudieron abandonar la sala. Minutos más tarde, el expresidente compareció ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para ofrecer explicaciones.

Trump pide que sea aprobado su salón de baile acorazado

A pesar del incidente, Trump ha querido comparecer después ante los medios para comentar lo ocurrido y trasladar su agradecimiento al "fantástico trabajo" del Servicio Secreto de su Administración durante todo el suceso. De confirmarse las intenciones del sospechoso, se tratará del segundo atentado contra su vida desde 2024, cuando su disparo del joven francotirador Thomas Crooks acabó a milímetros de su cabeza (le rozó la oreja, de hecho) durante un mutin en Pensilvania.

Los periodistas congregados en la sala de prensa de la Casa Blanca han preguntado al presidente sobre el "motivo" que ha llevado al agresor a entrar armado, a lo que Trump ha respondido que "tiene un trabajo peligroso" y estas cosas le suceden a "las personas de gran impacto". Finalmente, ha asegurado que "se sabrá más en los próximos días, incluso en las próximas horas".

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El presidente ha agradecido al Servicio Secreto su trabajo, que ha calificado de "muy rápido" y "muy eficaz". "La actuación del Servicio Secreto y de toda la Policía me pareció muy buena. Fue todo muy rápido, no hubo mucho tiempo para pensar, porque pasaron solo segundos antes de que saliéramos por la puerta hacia una zona segura", ha expresado Trump.

De la misma manera, el mandatario estadounidense ha querido quitar hierro al asunto y espera poder celebrar de nuevo la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "en los próximos 30 días". El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "tomarán una decisión en breve" y ha matizado que, "independientemente de la decisión, la noche será muy diferente a lo planeado". "Sencillamente, tendremos que repetirla", ha concluido.

Trump ha aprovechado para instar a la aprobación, de su ambiciosa renovación del ala este de la Casa Blanca, un gran salón de baile, ahora mismo suspendido por orden de un tribunal tras dictaminar que no se siguieron los procedimientos adecuados antes de que comenzara el proyecto.

"Tengo que decir que examinamos las condiciones de este lugar", ha explicado en referencia al hotel, "y no parecía un edificio muy seguro, y no quería decir esto, pero por cosas como ésta tenemos que contar con los atributos (del salón de baile), porque tiene cristal a prueba de balas y es a prueba de drones, y el Ejército lo recomienda, y el Servicio Secreto también".