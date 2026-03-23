La Policía de Londres busca a tres sospechosos, grabados por las cámaras de videovigilancia cuando prendieron fuego a los vehículos

El primer ministro, Keir Starmer, ha condenado el atentado contra la comunidad ebrea, en una barriada de Londres

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La Policía Metropolitana de Londres está investigando el incendio de cuatro ambulancias pertenecientes a la comunidad hebrea en la zona de Golders Green, en el norte de la ciudad. Los agentes consideran que estos hechos, ocurridos esta madrugada tienen un fondo antisemita. El primer ministro, Keir Starmer ha condenado el incidente que considera un delito de odio "sin lugar en Reino Unido."

"Se ha iniciado una investigación después de que cuatro ambulancias pertenecientes al servicio de ambulancias de la comunidad hebrea hayan sido incendiadas en Golders Green", un barrio londinense, donde reside una gran parte de población judía en la capital británica, según ha informado la Policía Metropolitana en un comunicado.

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La Policía londinense evacuó las viviendas cercanas al lugar de los hechos "por precaución", así como cortaron las carreteras para evitar que los viandantes corrieran riesgos innecesarios. "Tenemos constancia de explosiones", ha explicado el cuerpo de seguridad agregando que las mismas podrían estar "relacionadas con botes de gas que había a bordo de las ambulancias".

El primer ministro británico, Keir Starmer ha condenado el "horrible" ataque antisemita y ha advertido que estos delitos de odio no "tienen lugar en nuestro país".

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La Policía de Londres busca a tres sospechosos, grabados por las cámaras de videovigilancia

La superintendente Sarah Jackson, responsable de la Policía en esa zona, ha asegurado que los agentes han iniciado pesquisas "urgentes", dada la "gran preocupación" que este suceso puede causar en la comunidad, a la par que ha avanzado que aunque, por el momento, no se han producido detenciones, podrían estar buscando a tres sospechosos.

"Estamos revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y tenemos constancia de la existencia de vídeos en Internet", ha explicado Jackson instando quienes tengan información que pueda resultar de utilidad en las investigaciones a ponerse en contacto con la Policía.

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A su vez, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los líderes religiosos asegurando que el cuerpo de seguridad tendrá una presencia "muy visible" y realizará "patrullas adicionales" en la zona, mientras avanzan en las indagaciones.