La cantante se ha dejado ver por primera vez tras salir de rehabilitación, centro al que ingresó tras ser arrestada por conducir ebria el pasado 4 de marzo

Britney Spears ingresa voluntariamente en un centro de desintoxicación tras su detención por conducir ebria: "Esperamos que sea un primer paso"

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Britney Spears ya ha abandonado el centro de desintoxicación en el que ingresó voluntariamente el pasado 12 de abril tras ser arrestada por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas. Su salida coincide con una nueva polémica legal: la Fiscalía del condado de Ventura, en California, la ha acusado formalmente por este delito.

La estrella del pop ha sido, además, fotografiada por primera vez tras su salida de rehabilitación. Ha sido 'Page Six' quien ha publicado las imágenes exclusivas en las que aparece vestida con ropa informal, sin apenas maquillaje visible y luciendo unas gafas de sol para ocultar su rostro. Se encuentra sentada en el asiento del copiloto de un Mercedes-Benz G-Wagon negro, acompañada por otra persona que conducía el vehículo.

Su salida del centro de desintoxicación

Segú se ha conocido, Spears abandonó el centro de rehabilitación en la noche de este pasado miércoles, horas antes de que se hicieran públicas las acusaciones.

Personas de su entorno han asegurado al citado medio que la cantante se encuentra "realmente bien, sana y feliz". "Se siente muy positiva y entusiasmada por empezar de nuevo. La rehabilitación fue una gran oportunidad para que se reencontrara consigo misma".

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La artista continuará recibiendo apoyo y seguimiento profesional en los próximos meses para atender sus problemas relacionados con el estrés, el consumo y su salud mental.

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La acusación formal por conducir ebria

La salida del centro se ha producido al mismo tiempo que se conocía su acusación formal por conducir ebria, un cargo menor dentro de la legislación californiana.

Todo ocurrió el pasado 4 de marzo, cuando varios agentes de la Patrulla de Carreteras de California detuvieron el vehículo que conducía la cantante tras observar una conducción irregular en una autopista del condado de Ventura.

Según los informes policiales, los agentes detectaron frenazos repentinos, cambios bruscos de carril y movimientos extraños al volante durante varios minutos.

Tras darle el alto, Spears fue sometida a la prueba de alcoholemia, y la investigación habría llevado a la Fiscalía a presentar cargos formales esta semana. Aunque se trata de un delito menor, la primera comparecencia judicial está prevista para el próximo 4 de mayo.

Según medios estadounidenses, al no constar accidentes, víctimas ni antecedentes similares, la artista podría optar a un acuerdo judicial que rebajase la acusación a conducción temeraria vinculada al consumo de alcohol. Estos cargos suelen derivar en multas económicas, libertad condicional, clases obligatorias de seguridad vial o programas de prevención de adicciones.

De momento, ni Britney Spears ni su equipo legal han realizado declaraciones públicas.