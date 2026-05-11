Claudia Barraso 11 MAY 2026 - 19:23h.

El actor Benedict Cumberbatch tuvo una fuerte discusión con otro ciclista en una calle en pleno centro de Londres que duró más de 10 minutos

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El actor Benedict Cumberbatch ha protagonizado una fuerte discusión con un ciclista en el centro de Londres, en una calle muy transitada y en la que muchas personas pudieron contemplar y grabar la escena atónitos de lo que estaban presenciando.

El conocido por dar vida a ‘Doctor Strange’ en la saga ‘Avengers’ tuvo un encontronazo con un hombre que pasaba en bicicleta por una calle céntrica de Londres el pasado martes. Sin embargo, las imágenes no se han hecho viral hasta una semana después, cuando algunos usuarios comenzaron a darse cuenta de quién era el que estaba enfrentándose al ciclista.

El británico estaba circulando en su bicicleta cerca de l estación King´s Cross cuando otro ciclista se le acercó muy rápido y muy cerca de él, lo que le desestabilizó e hizo que se tuviese que bajar de su bici. Entonces ambos se enfrentaron. El famoso le recriminaba en una conversación que duró hasta 10 minutos, haber pasado muy cerca de él, a lo que el otro le acusaba de mentiroso, según han informado medios como ‘The Sun’.

En un principio muchos testigos han afirmado que parecía una conversación muy violenta en la que incluso el famoso tiró su bicicleta a un lado para acercarse al otro hombre que le recriminaba su comportamiento: “Estas delirando, estás mintiendo. Estuve detrás de ti todo el tiempo”.

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Tras la discusión posó con varios fans

La conversación entre ambos era tan fuerte que, antes de que las personas pudiesen darse cuenta de quien estaba discutiendo se trataba de uno de los actores más famosos, se acercaron para ver qué había pasado, ya que los dos estaban chillándose en plena calle con las bicicletas tiradas por el suelo.

Según han relatado algunos testigos al mismo medio, el otro ciclista se quedó completamente sorprendido al darse cuenta de que se trataba de una famosa estrella de cine, pero que eso no le importó y que aún así continuó negando los hechos y llamándole mentiroso.

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Finalmente, el otro ciclista fue quien cesó la conversación, cogió su bicicleta y reanudó su trayecto con la indignación notable del actor que permaneció unos cuentos minutos más en la calle sin reaccionar hasta que algunos de sus fans se acercaron a él para pedirles fotografías.