Alberto Rosa 22 MAY 2026 - 19:20h.

La abogada criminalista Deolane Bezerra ha sido arrestada en Brasil tras unas investigaciones que la vinculan con la banda PCC

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La abogada criminalista Deolane Bezerra ha sido arrestada en Brasil tras unas investigaciones que la vinculan con el grupo más poderoso del crimen organizado local, el Primeiro Comando da Capital (PCC).

Los investigadores la acusan de participar en una trama que movilizó más de 300 millones de reales (65 millones de dólares) y en la que incluyen al jefe más emblemático de esta organización, Marco Herbas Camacho.

Herbas ya está en prisión, y también se buscan a un hermano y dos sobrinos del hombre identificado como el líder de la banda. Según informa ‘CNN’, las investigaciones descubrieron un esquema financiero multimillonario que se utilizaba para ocultar, disimular y reintroducir en la economía formal fondos vinculados a la cúpula de la organización criminal.

Investigaciones

La investigación comenzó en 2019, cuando la Policía Penitenciaria incautó notas y documentos manuscritos a dos reclusos. El contenido de los materiales reveló algunas dinámicas internas del PCC, como las acciones de los líderes encarcelados y posibles ataques contra funcionarios públicos.

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La Policía decidió entonces abrir tres investigaciones, cada una de las cuales reveló una nueva capa de la estructura criminal investigada. La investigación inicial se centró directamente en los dos reclusos a quienes se les encontraron las notas.

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Tal y como detalla ‘CNN’, el análisis del material incautado reveló referencias a órdenes internas dentro de la facción, contactos con miembros de alto rango y menciones de acciones violentas contra funcionarios públicos.

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Ambos fueron condenados e ingresados en el sistema penitenciario federal. Entre los fragmentos analizados, se mencionaba a una “mujer de la empresa de transporte" que supuestamente recababa direcciones de funcionarios públicos para apoyar los ataques planeados por el PCC.

La segunda investigación buscaba identificar a la mujer mencionada y la relación de la empresa de transporte con la organización criminal. Las pesquisas condujeron a una empresa con sede en Presidente Venceslau, que posteriormente fue reconocida judicialmente como instrumento utilizado por el crimen organizado para el lavado de dinero.

La investigación dio lugar a la Operación Side by Side, que reveló transacciones financieras incompatibles, un crecimiento de los activos sin suficiente respaldo económico y la utilización de la empresa de transporte como un auténtico brazo financiero de la organización criminal.

Otro dato a destacar de la abogada brasileña Deolane Bezerra es que su marido, MC Kevin, un músico brasileño, murió en extrañas circunstancias en 2021 tras caer desde el balcón de un hotel en el quinto piso en la zona oeste de Río de Janeiro.