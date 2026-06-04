Claudia Barraso 04 JUN 2026 - 14:53h.

El vídeo del ministro francés realizando la prueba de ortografía ha recibido muchas críticas en redes sociales

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El ministro de Educación de Francia ha sufrido uno de los momentos más tensos en su carrera en una entrevista para el programa de televisión de France 5 C à vous. Pero no fue en las preguntas cuando Edouard Geffray, sino en la prueba de ortografía que le hicieron.

En Francia es conocido por su intransigencia con las faltas de ortografía, pero todos quedaron muy sorprendidos cuando no sabía escribir algunas palabras e incluso no sabía se llevaban mayúsculas o no. “Lo siento”, decía el ministro a cámara y algo sonrojado. El vídeo se ha hecho viral en redes sociales y acumula miles de visualizaciones y muchas críticas en las que se comenta el bajo nivel del funcionario que está a cargo del Ministerio de Educación.

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Por su parte, el ministro no ha querido pronunciarse a las críticas recibidas a través de redes sociales tras la entrevista en el programa de televisión y que millones de personas pudieron comprobar los graves fallos de ortografía de su propia lengua.

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La crítica situación del sistema educativo en Francia

Y es normal que el vídeo haya recibido tantas críticas, porque el sistema educativo francés está atravesando un difícil momento, según informa el medio ‘El Periódico’. Desde hace unos años, autoridades nacionales e incluso europeas están alertando de un deterioro progresivo que se está notando en el nivel de los jóvenes del país, especialmente en los estudios de matemáticas.

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Otro de los aspectos que también está preocupando a las autoridades es la desigualdad entre los alumnos porque, aunque Francia cuenta con alumnos excelentes, las desigualdades sociales dentro de las aulas cada vez son más evidentes, generando un impacto directo en su rendimiento académico.

También denuncian una escasez de docentes que, según han recopilado la OCDE para PISA, más de dos tercios de los alumnos franceses estaban escolarizados en centros cuyos directores declaran dificultades para contratar profesores suficientes.