'Informativos Telecinco' ha podido entrevistar a Daniela Rojas, periodista en Venezuela, tras los terremotos registrados en el país

Los primeros momentos de pánico por el doble terremoto en Venezuela: “¡Se cayó el edificio completo, esto es horrible!”

Compartir







CaracasAl menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa de un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, según ha anunciado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

En su comparecencia, antes incluso de compartir el balance de víctimas, ha alertado de que "el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira", donde hay "decenas de edificios colapsados". "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre".

PUEDE INTERESARTE El doble terremoto en Venezuela

Dos terremotos en cuestión de segundos

El doble terremoto, ocurrido en torno a la sierra de Aroa, en el noroeste de Venezuela, y seguido por una veintena de réplicas, ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas, y ha ocasionado el "derrumbe de edificios en distintas parroquias", dejando además "muchas estructuras en riesgo de colapsar".

Venezuela vive horas de profunda conmoción tras sufrir una doble sacudida sísmica de gran magnitud que ha dejado al menos 32 fallecidos, decenas de desaparecidos y centenares de heridos en distintas regiones del país. Las autoridades trabajan contrarreloj entre edificios derrumbados y estructuras dañadas mientras continúan las labores de rescate en varias ciudades afectadas.

PUEDE INTERESARTE Un terremoto sacude Filipinas

El primero de los terremotos ha registrado una magnitud de 7,2 grados. Un minuto después y cuando la población apenas comenzaba a reaccionar se ha registrado un segundo terremoto aún más fuerte de 7,5 grados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Daniela Rojas, periodista en el país: "Venezuela no estaba preparada para un hecho tan lamentable como este"

Las imágenes que llegan desde distintos puntos del país muestran escenas de devastación. Desde 'Informativos Telecinco' hemos podido entrevistar a la periodista Daniela Rojas que ha explicado que la respuesta de los servicios de emergencia se ha ido reforzando progresivamente con el paso de las horas.

Según la periodista, los equipos de rescate han comenzado a desplegarse de manera más intensa conforme se evaluaba el alcance real de los daños. Uno de los puntos más afectados en la capital ha sido la zona de San Bernardino, donde se ha registrado el colapso de un edificio residencial. Allí continúan las tareas de búsqueda de supervivientes entre los restos de la estructura mientras familiares esperan noticias sobre las personas desaparecidas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La periodista ha recordado en su entrevista con 'Informativos Telecinco' que, aunque Venezuela se encuentra situada en una región donde confluyen importantes placas tectónicas, los terremotos de esta magnitud son poco frecuentes.

La ubicación geográfica venezolana la sitúa dentro de una zona con actividad sísmica potencial, especialmente por la interacción de varias placas tectónicas en el área del Caribe. En su entrevista con 'Informativos Telecinco', Daniela Rojas señala que han pasado más de 100 años sin que se registrasen movimientos tan intensos como los ocurridos durante esta madrugada.

Los ciudadanos de Venezuela se reúnen en parques y calles

A la emergencia inicial se suma ahora la preocupación por las réplicas. Las autoridades han confirmado al menos 20 movimientos secundarios desde los terremotos principales. Algunos de ellos fueron percibidos con claridad por los habitantes de Caracas entre las 20:00 horas y las 22:00 horas.

Por eso, muchos ciudadanos han optado por permanecer en espacios abiertos por temor a nuevos derrumbes. Los parques, las plazas y las grandes avenidas se han convertido en puntos improvisados de reunión para todos los vecinos que prefieren no regresar a sus viviendas hasta que se confirme la estabilidad de las estructuras.

Ahora, las autoridades mantienen activados los protocolos de emergencia y recomiendan a la población seguir únicamente la información oficial para evitar rumores o noticias falsas. Mientras el país intenta dimensionar el alcance de la tragedia, las labores de rescate continúan siendo la máxima prioridad.