Claudia Barraso 25 JUN 2026 - 23:26h.

La casa del matrimonio comenzó a temblar y ambos permanecieron unidos

Última hora del doble terremoto en Venezuela: aumentan a 188 los muertos y 68 españoles continúan desaparecidos

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Venezuela se encuentra en uno de sus peores momentos de la historia tras una sucesión de terremotos que ha acabado con la vida de cientos de personas y que deja miles de heridos. Muchas familias siguen buscando a sus seres queridos que podrían estar sepultados por los escombros de todos los edificios que se han derrumbado por el seísmo.

Las terribles imágenes de lo que han vivido los venezolanos ha conmocionado al mundo entero, como la de los pasajeros de una avión que, sin saber lo que estaba pasando, se agarraban a sus asientos o la de un matrimonio de ancianos que, estando en su casa, permanecieron juntos en todo momento a pesar de que su casa se podría haber venido abajo en cualquier momento.

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Pero el apoyo, el amor de las personas y las ayudas de unos y otros es lo único que les ayuda a seguir hacia delante. Y este matrimonio de venezolanos lo han demostrado. El hombre sí que se levantó del sofá al comprobar que las paredes, el suelo y el techo de su casa temblaban peligrosamente. Pero su mujer, en silla de ruedas y sin apenas poder moverse, solo lloraba asustada mientras le pedía que no la dejase sola.

Su marido tranquilizó a la anciana, víctima del pánico

El vídeo de esta escena ha generado pánico, pero también ha conmovido a muchos usuarios en redes sociales al ver cómo permanecían unidos pasase lo que pasase. “Amor, no te vayas”, gritaba la anciana mientras lloraba y su marido no lo dudó, fue hacia ella para sostenerla con fuerza y protegerla de lo que pudiese pasar. Así se lo dijo él mismo: “Estoy a tu lado”, le decía para tranquilizarla.

Por el momento, las autoridades han confirmado 188 muertes y 1.520 heridos, unas cifras que podrán aumentar ya que todavía siguen buscando a muchas personas desaparecidas que podrían estar sepultadas entre los escombros de los edificios.