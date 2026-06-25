El reportero Roman Camacho ha asistido a supervivientes de los terremotos en Venezuela durante un directo

Última hora del doble terremoto en Venezuela: las autoridades elevan el número de muertos a 164 y más de 900 heridos

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Un reportero venezolano que estaba cubriendo las noticias sobre los terremotos se ha encontrado con muchas personas atrapadas en un edificio que se ha venido abajo. Roman Camacho les ha socorrido y asistido como podía, aunque a algunas personas ni siquiera podía verlas.

"Acabamos de conocer al joven Amir Infante, que se encuentra aún con vida entre los escombros, tratando de esperar a los equipos de rescate", indicaba durante su directo en La Guaira Camacho (@rcamachovzla en Instagram).

El reportero atendía la situación en un bloque al que los equipos de rescate no habían llegado todavía. "Al lado también hay una persona tapiada pidiendo ayuda y, al lado de él, mientras pide ayuda, está el cadáver de una joven", ha precisado el profesional.

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En un momento dado del directo, tanto el reportero como un vecino han destacado que había otra mujer atrapada, así como un grupo de tres jóvenes. Se escuchaba su voz en un agujero: se llaman Antony, Ramón y Ari.

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Un vecino también buscaba a un hombre llamado Jesús y le pedía que hablara, pero el recibir señales cada vez es más complicado, a medida que avanza el tiempo desde el desastre.

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Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido diversos puntos del país. Las zonas más afectadas son el estado La Guaira, calificado como zona de desastre, los municipios costeros de Carabobo y Yaracuy, cercanos a los epicentros, y sectores del Distrito Capital, en Caracas. Numersos españoles también se han visto afectados por la situación.