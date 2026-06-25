Las autoridades venezolanas en España han pedido a sus ciudadanos “mantener la calma y seguir exclusivamente los reportes de los canales oficiales” del Gobierno de Caracas

Tragedia en Venezuela, todo sobre el doble terremoto que ha afectado importantes zonas del norte del país

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Las embajadas y servicios consulares de España en Venezuela y de Venezuela en España han activado dispositivos especiales de información para atender a ciudadanos que necesiten conocer el paradero o el estado de familiares, amigos o conocidos tras los devastadores terremotos registrados en el país latinoamericano. Ambos gobiernos han difundido números de emergencia y han pedido a la población que utilice exclusivamente los canales oficiales para evitar la circulación de rumores.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español informó a través de sus redes sociales de que la Embajada de España en Venezuela y el Consulado en Caracas “están operativos y actualizando información a través de sus canales y redes oficiales”. Además, difundió dos teléfonos de emergencia para atender consultas urgentes: el número del Ministerio en Madrid (+34 91 000 1249) y el del Consulado de España en Caracas (+58 424 209 0264).

Dispositivo activado por Venezuela en España

La Embajada de Venezuela en España también ha puesto en marcha un operativo para asistir a sus nacionales y canalizar información sobre posibles afectados. Según comunicó en sus perfiles oficiales, “toda la estructura diplomática se encuentra en plena articulación operativa” para ofrecer datos verificados, coordinarse con las autoridades venezolanas en “la ubicación de aquellos familiares con los que algún connacional no logre establecer comunicación” y centralizar las actuaciones a través de la Sala Nacional de la Emergencia.

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Para ello, ha difundido varios teléfonos de contacto:

Embajada de Venezuela en España : +34 915 981 200

: +34 915 981 200 Consulado en Madrid : +34 650 817 137

: +34 650 817 137 Consulado en Barcelona : +34 650 285 759

: +34 650 285 759 Consulado en Bilbao : +34 639 154 752

: +34 639 154 752 Consulado en Vigo : +34 672 353 744

: +34 672 353 744 Consulado en Islas Canarias: +34 608 670 628

Las autoridades venezolanas en España han pedido a sus ciudadanos “mantener la calma y seguir exclusivamente los reportes de los canales oficiales” del Gobierno de Caracas para “evitar la difusión de informaciones falsas o alarmistas”.