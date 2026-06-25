Numerosos famosos venezolanos ya han comenzado a movilizarse para apoyar a los afectados tras la situación de emergencia en el país

Última hora del doble terremoto en Venezuela

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Venezuela atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años después de que dos potentes terremotos sacudieran el país con apenas 40 segundos de diferencia, provocando una situación de emergencia nacional y dejando un balance provisional de víctimas y heridos y graves daños materiales en varias regiones. Por el momento, hay confirmados 32 muertos y más de 700 heridos, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10.000 y 100.000 los fallecidos.

Los seísmos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron el pasado miércoles, 24 de junio, y han sido catalogados como un doblete sísmico, un fenómeno poco habitual en el que dos terremotos de gran intensidad ocurren prácticamente de forma consecutiva. El epicentro se localizó entre los estados de Carabobo y Yaracuy, aunque las sacudidas se sintieron con gran fuerza en Caracas y en gran parte del norte del país.

La tragedia ha generado una oleada de solidaridad dentro y fuera del país, y numerosos famosos venezolanos ya han comenzado a movilizarse para apoyar a los afectados. Entre ellas destacan Carlos Baute, Lele Pons y Danny Ocean, que han utilizado sus redes sociales para mostrar su preocupación y enviar mensajes de apoyo al pueblo venezolano.

Y es que las consecuencias han sido devastadoras. Edificios derrumbados, infraestructuras dañadas, cortes en servicios básicos y miles de personas evacuadas marcaron las primeras horas tras el desastre.

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Las autoridades decretaron el estado de emergencia y activaron todos los protocolos de rescate mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros. De ahí que esta situación haya provocado una inmediata respuesta de numerosos rostros conocidos venezolanos que han querido enviar mensajes de apoyo a sus compatriotas.

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Las reacciones de los famosos venezolanos

Uno de los primeros en reaccionar ha sido Carlos Baute, muy comprometido desde hace años con la situación de su país natal. El cantante ha mostrado su preocupación por las imágenes que llegaban desde Venezuela y ha trasladado su apoyo a las familias afectadas por la catástrofe. El artista, que hace semanas volvió a reivindicar su deseo de ver una Venezuela recuperada y en paz, se ha sumado a las muestras de solidaridad con los damnificados.

"Hoy mis redes sociales están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. Que tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera, mucha fuerza. Si alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad por favor comenten y monto en historias", ha señalado el intérprete de 'Colgando en tus manos'.

También Lele Pons ha querido pronunciarse tras conocerse la magnitud de la tragedia. La influencer venezolana ha compartido varios mensajes de apoyo y preocupación por la situación que atraviesa el país, sumándose a la corriente de solidaridad que ha inundado las redes sociales durante las últimas horas.

Junto a ella, Danny Ocean también ha utilizado sus plataformas digitales para visibilizar la situación y enviar fuerza a quienes están sufriendo las consecuencias del terremoto, mostrando su tristeza por las impactantes imágenes llegadas desde las zonas más castigadas.

"Lugares que necesiten asistencia inmediata peguen un grito en los comentarios. Personas que estén dispuestas a colaborar a llegarse y apoyoar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios. Esta publicación es solo para personas en Venezuela. Les dejo este post por si necesitan pegar un grito. Y para grupos que estén activos a colaborar. por favor, sean bien específicos con las direcciones. Mucha fuerza", se observa en el mensaje conjunto que han publicado ambos.

En este sentido, las redes sociales se han convertido además en una herramienta clave para compartir información, localizar a personas desaparecidas y coordinar iniciativas de ayuda humanitaria.

Numerosos famosos, creadores de contenido y deportistas venezolanos también están difundiendo campañas de apoyo y llamamientos para colaborar con los afectados por el desastre.