Esperanza Calvo 25 JUN 2026 - 15:57h.

Numeroso edificios aparecen totalmente colapsados o con sus estructuras tan dañadas que es imposible acercarse a ellos por el peligro de derrumbe

Última hora del doble terremoto en Venezuela: las autoridades elevan el número de muertos a 164 y más de 900 heridos

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La Guaira se ha convertido en la zona cero del desastre tras el doble terremoto de este miércoles en Venezuela. Los vecinos de región estratégica se enfrenta ahora a un escenario de destrucción generalizada. Una zona vital para el país que ha quedado profundamente golpeada con bloques de edificios colapsados o deñados estructuralmente.

Gritos de auxilio entre los escombros de los edificios colapsados

Un vecino de La Guaira relata el impacto inmediato del doble terremoto que sacudió el país este miércoles. “Yo vi cuando se cayó ese edificio aquí, del tercer piso de aquel lado”, explica aún conmocionado. La zona se ha convertido en el epicentro del desastre, donde muchos supervivientes buscan desesperadamente a familiares que no han logrado localizar. “Pude salir, pero hay muchas personas que no lo lograron”, lamenta.

A simple vista, numerosos edificios muestran daños severos provocados por las ondas sísmicas. Algunos están inclinados y al borde del colapso. Sus propietarios apenas reconocen lo que queda de sus viviendas. En plena noche, la oscuridad solo deja paso al sonido de sirenas y a los gritos de quienes piden auxilio o llaman a sus seres queridos. “Se pueden escuchar personas que se encuentran buscando a seres queridos. Un vecino cuenta que "han llegado los grupos de rescate voluntarios, pero particulares, no hay los equipos de rescate como tal”, asegura.

Los daños en la red eléctrica han provocado incendios y, con la llegada del día, la magnitud de la devastación se hace evidente con la franja costera aparece arrasada. Las horas pasan y el caos continúa, mientras los equipos oficiales de emergencia siguen sin llegar. Resulta difícil encontrar edificios que no presenten daños estructurales y los hospitales están completamente desbordados.