Las aportaciones en especie pueden dificultar la gestión logística de los actores humanitarios

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Fundación Lealtad ha elaborado una serie de recomendaciones a la hora de colaborar con las ONG en casos de emergencias como los terremotos de Venezuela y pide priorizar la donación económica.

"El dinero es la ayuda más eficaz. Permite a las ONG comprar lo que se necesita en cada momento. Asegúrate siempre de que las donaciones online cuentan con garantías de seguridad y privacidad", avisa.

Además, la entidad aconseja buscar información sobre qué está ocurriendo, qué ONG están actuando y cómo; y elegir organizaciones que tengan experiencia en emergencias y/o que ya trabajen en la zona. "Es clave para una respuesta rápida y eficaz", sostiene.

Por otro lado, explica que, para que la donación dé derecho la deducción fiscal, hay que asegurarse de que la ONG está acogida a la Ley 49/2002 o equivalente.

La entidad señala que la recuperación puede durar "meses o años", por lo que "una donación recurrente marca la diferencia". "Apoya los fondos de emergencia: permiten a las ONG especializadas prepararse para siguientes crisis", subraya.

Asimismo, avisa de que en emergencias pueden circular mensajes manipulados o poco fiables, por lo que aconseja informarse a través de "fuentes diversas y seguras".

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No donar a una persona, sino a nombre de una ONG; revisar las condiciones y comisiones de la plataforma e informarse sobre la ONG receptora de fondos; verificar siempre la ONG y asegurarse de que está recaudando fondos para esa emergencia.

Antes de recoger y donar bienes como ropa, mantas, alimentos u otros artículos, se aconseja preguntar a la ONG qué necesita y cómo gestionarlo. Además, se puede buscar el sello 'Dona con Confianza' de Fundación Lealtad que acredita la transparencia y gestión eficaz de las ONG.

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Las ONG Acreditadas que están trabajando en la emergencia son, por el momento, ARCORES España, Asociación España con ACNUR, Cesal, Educo, Entreculturas, Fundación Altius España, Fundación Chamos España, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Plan International España, UNICEF y World Vision España.

La Aecid pide priorizar las donaciones económicas para los afectados en Venezuela y desaconseja envíos materiales

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) ha recomendado a la ciudadanía y a las instituciones priorizar las donaciones económicas frente a los envíos de material para ayudar a los afectados por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela, al considerar que las aportaciones en especie pueden dificultar la gestión logística de los actores humanitarios y ralentizar la gestión de la emergencia.

Ante las numerosas muestras de solidaridad recibidas desde España, la Dirección de Acción Humanitaria (DAH) de la Aecid ha agradecido el apoyo de la ciudadanía, aunque insisten en que las ayudas económicas son en este momento la forma "más útil y eficiente" de colaborar.